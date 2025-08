Una lite tra vicini, nata per la gestione dei parcheggi condominiali, stava per trasformarsi in una tragedia nel quartiere catanese di Librino. Decisivo l’intervento dei carabinieri, allertati da alcuni passanti, che ha permesso di evitare conseguenze peggiori. L’aggressore, un 50enne, è stato individuato e denunciato.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto ricostruito, tutto è iniziato quando un 56enne ha chiesto al vicino, che per hobby ripara auto nel cortile del palazzo, di lasciare liberi alcuni dei parcheggi ad uso condominiale. La richiesta è stata però fraintesa e accolta con rabbia dal vicino 50enne: l’uomo si è detto libero di usare lo spazio come meglio credeva e ha reagito in modo violento, brandendo una barra in ferro e un’accetta con cui ha minacciato di danneggiare l’auto dell’altro condomino.

Il diverbio tra i condomini è degenerato velocemente, tanto da nascerne una colluttazione in cui ad avere la peggio è stato il 56enne, colpito al volto con l’accetta. Solo l’intervento di un passante ha messo in fuga l’aggressore. L’uomo ferito è stato affidato al 118 e trasportato in ospedale, mentre i carabinieri sono riusciti a rintracciare e denunciare il 50enne, responsabile dell’aggressione.