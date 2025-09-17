A Catania entrano in vigore le nuove regole per la sosta sulle strisce blu. Si tratta di un adeguamento sia delle tariffe che degli orari in cui sarà necessario pagare il parcheggio. La novità riguarda in particolare le zone centrali della città. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

I nuovi costi per strisce blu

Nel dettaglio, il costo per parcheggiare nei giorni feriali aumenta leggermente: la prima ora passa da 0,87 a 0,90 centesimi, mentre dalla seconda ora in poi il prezzo sale a 1 euro all’ora. Se si sceglie di acquistare un biglietto valido per mezza giornata, il costo sarà di 3,95 euro. Anche gli abbonamenti mensili subiranno un leggero aumento: si passa da 18,56 euro a 20 euro.

Ma le novità non riguardano solo i prezzi. Cambia infatti anche l’orario in cui è obbligatorio pagare la sosta. D’ora in avanti, sarà necessario esporre il tagliando o utilizzare le app di pagamento dalle 8 alle 14 e poi ancora dalle 15 alle 21. Resta invece invariata la fascia serale: dalle 21 alle 2 del mattino, il costo per parcheggiare sarà sempre di 1 euro, nelle aree dove è previsto il pagamento notturno.

I prezzi nelle varie zone della città

Secondo l’avviso pubblicato dall’Amts, le tariffe saranno adeguato alla varie zone della città: