Nuovo piano di mobilità per la tanto attesa notte di Capodanno! Il Comune, la Ferrovia Circumetnea (FCE) e l’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta (AMTS) hanno coordinato orari prolungati, corse straordinarie e soluzioni di interscambio, con l’obiettivo di ridurre il traffico nel centro storico e facilitare l’accesso in città.

Per quanto riguarda il 31 dicembre e il 1 gennaio 2026, l’AMTS informa che:

il 31 dicembre i mezzi pubblici effettueranno l’ultima partenza alle ore 21:00, con l’eccezione di Alibus, 524S e 504R, che avranno orari diversi;

1 gennaio 2026, il servizio sarà sospeso dalle ore 13:00 (ultima corsa), per riprendere tra le ore 16:00 e le 17:00, ad eccezione delle linee Alibus e 524S, che seguiranno orari specifici.

Nuove tariffe e orari della metro

Per il periodo delle festività natalizie, dal 6 dicembre al 6 gennaio, la metropolitana di Catania prolungherà l’orario di esercizio per permettere ai cittadini di godersi appieno i festeggiamenti in città. SI ricorda che dal venerdì alla domenica, la metro sarà in funzione fino all’1:00 di notte, con l’ultima corsa in partenza dalla stazione Stesicoro. Anche l’8 dicembre (Immacolata) e il 5 e 6 gennaio (Epifania), l’orario di chiusura sarà alle 1:00. Tuttavia, per la notte di Capodanno, il 31 dicembre, il servizio sarà prolungato fino alle 3:00.

Inoltre, per rendere ancora più conveniente l’uso della metro durante il periodo festivo, fino al 6 gennaio 2026, sarà disponibile un biglietto speciale “METRO CHRISTMAS” che offre due corse, valido per 24 ore dall’attivazione, al costo di €1,00.

I nuovi parcheggi in città

Oltre al potenziamento del servizio di trasporto pubblico, il piano prevede anche l’apertura di numerosi parcheggi strategici, per poter lasciare la macchina fuori dalla confusione del centro. In particolare, durante la notte del 31 dicembre, i seguenti parcheggi saranno disponibili per i cittadini:

Parcheggi al centro:

Maddem (situato in zona centrale, facilmente accessibile)

Pino (vicino ai principali punti di ritrovo)

Sicilia (area centrale per gli eventi)

Sturzo (comodo per chi si dirige verso le piazze principali)

Borsellino (in zona centrale, con ampi spazi)

R1-Plebiscito (collegato direttamente con la linea 504R)

Parcheggi scambiatori: