Concorso Ministero della Salute: indetto un nuovo concorso volto all’assunzione di nuovi funzionari tecnici e assistenti informatici. Si ricorda che in questo caso le procedure saranno aperte a dipendenti di ruolo, a tempo indeterminato e pieno, di amministrazioni pubbliche. Tutti gli interessati potranno candidarsi fino a giorno 11 febbraio 2026. Di seguito tutti i dettagli a riguardo.

Concorso Ministero della Salute, i posti disponibili

Per questo nuovo concorso del Ministero della Salire si prevede l’assunzione:

n. 1 Funzionario della Famiglia professionale tecnica da destinare agli uffici centrali del Dicastero con sede a Roma, in posizione di comando, appartenente all’Area dei Funzionari del Comparto Funzioni centrali (ex area terza) o area equiparata;

n. 2 Assistenti Informatici da assegnare agli uffici centrali del Ministero della Salute a Roma, in posizione di comando, appartenenti all'Area degli Assistenti del Comparto Funzioni centrali (ex area seconda) o area equiparata, con competenza nel settore tecnico ed informatico.

Concorso Ministero della Salute, requisiti per funzionari

Di seguito tutti i requisiti richiesti per poter inviare domanda come funzionari:

laurea in Ingegneria e/o Architettura;

iscrizione all’albo professionale di appartenenza;

essere in possesso di preventivo nulla osta dall’Ente di appartenenza

inquadramento giuridico nell'area dei Funzionari del Comparto Funzionari centrali o area equiparata in applicazione del DPCM 30 novembre 2023;

idoneità fisica e psichica all’impiego valutata in relazione alle specifiche mansioni professionali;

non trovarsi nei cinque anni antecedenti il collocamento a riposo;

non essere stati destinatari di sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e non aver a proprio carico procedimenti disciplinari in corso;

non risultare a proprio carico procedimenti penali pendenti e non aver riportato sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta, né essere stati destinatari di provvedimenti dell’Autorità giudiziaria penale che abbiano dichiarato l’intervenuta prescrizione del reato o il proscioglimento sulla base di formule diverse dall’assoluzione di merito.

Concorso Ministero della Salute, requisiti per assistenti informatici

Di seguito tutti i requisiti specifici richiesti per i futuri assistenti informatici: