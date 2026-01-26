Concorso Comune di Catania: il Comune di Catania ha indetto delle nuove selezioni pubbliche per incarichi di lavoro a esperti. I professionisti selezionati per il concorso saranno coinvolti in attività di gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati attraverso la Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), nell’ambito del Piano Attuativo Locale (PAL) 2023. Si ricorda che potranno partecipare alla selezione i laureati, anche con laurea triennale, che possiedano esperienza specifica nel settore.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 9 febbraio 2026.

Concorso Comune di Catania, i posti a disposizione

Il Distretto Socio Sanitario 16 che comprende il comune di Misterbianco e Motta S. Anastasia ha indetto una nuova selezione per incarichi di lavoro. Di seguito i posti a disposizione:

n.5 Esperti Junior per la gestione degli interventi, il monitoraggio, la rendicontazione e l’utilizzo di piattaforme;

per la gestione degli interventi, il monitoraggio, la rendicontazione e l’utilizzo di piattaforme; n.1 Esperto Senior con funzioni di coordinamento dello staff di consulenti junior per la gestione degli interventi, il monitoraggio, la rendicontazione e l’utilizzo di piattaforme.

Si ricorda che ci si potrà candidare per un solo profilo professionale.

Concorso Comune di Catania, i requisiti

Per gli esperti junior sarà richiesta una laurea triennale o magistrale nei seguenti ordinamenti:

L-14 scienze dei servizi giuridici,

L-16 scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione,

L-18 scienze dell’economia e della gestione aziendale,

L-33 scienze economiche,

L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali,

L-37 scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace,

LMG/01 giurisprudenza,

LM-56 scienze dell’economia,

LM-62 scienze della politica,

LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni,

LM-77 scienze economico – aziendali.

Per gli esperti Senior sarà richiesta una delle seguenti lauree:

L-19 scienze dell’educazione e della formazione,

L-24 scienze e tecniche psicologiche,

LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi,

LM-51 psicologia,

LM-57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua,

L-14 scienze dei servizi giuridici,

L-16 scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione,

L-18 scienze dell’economia e della gestione aziendale,

L-33 scienze economiche,

L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali,

L-37 scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace,

LMG/01 giurisprudenza,

LM-56 scienze dell’economia,

LM-62 scienze della politica,

LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni,

LM-77 scienze economico – aziendali.

Concorso Comune di Catania, la selezione

La selezione dei candidati sarà basata sulla valutazione dei titoli e su un colloquio individuale. Durante il colloquio, si integrerà la valutazione della documentazione presentata con ulteriori elementi di giudizio, ottenuti attraverso domande di approfondimento delle seguenti materie: