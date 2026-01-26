Concorso Comune di Catania: il Comune di Catania ha indetto delle nuove selezioni pubbliche per incarichi di lavoro a esperti. I professionisti selezionati per il concorso saranno coinvolti in attività di gestione amministrativa, monitoraggio e rendicontazione degli interventi finanziati attraverso la Quota Servizi del Fondo Povertà (QSFP), nell’ambito del Piano Attuativo Locale (PAL) 2023. Si ricorda che potranno partecipare alla selezione i laureati, anche con laurea triennale, che possiedano esperienza specifica nel settore.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro il 9 febbraio 2026.
Concorso Comune di Catania, i posti a disposizione
Il Distretto Socio Sanitario 16 che comprende il comune di Misterbianco e Motta S. Anastasia ha indetto una nuova selezione per incarichi di lavoro. Di seguito i posti a disposizione:
- n.5 Esperti Junior per la gestione degli interventi, il monitoraggio, la rendicontazione e l’utilizzo di piattaforme;
- n.1 Esperto Senior con funzioni di coordinamento dello staff di consulenti junior per la gestione degli interventi, il monitoraggio, la rendicontazione e l’utilizzo di piattaforme.
Si ricorda che ci si potrà candidare per un solo profilo professionale.
Concorso Comune di Catania, i requisiti
Per gli esperti junior sarà richiesta una laurea triennale o magistrale nei seguenti ordinamenti:
- L-14 scienze dei servizi giuridici,
- L-16 scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione,
- L-18 scienze dell’economia e della gestione aziendale,
- L-33 scienze economiche,
- L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali,
- L-37 scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace,
- LMG/01 giurisprudenza,
- LM-56 scienze dell’economia,
- LM-62 scienze della politica,
- LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni,
- LM-77 scienze economico – aziendali.
Per gli esperti Senior sarà richiesta una delle seguenti lauree:
- L-19 scienze dell’educazione e della formazione,
- L-24 scienze e tecniche psicologiche,
- LM-50 programmazione e gestione dei servizi educativi,
- LM-51 psicologia,
- LM-57 scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua,
- L-14 scienze dei servizi giuridici,
- L-16 scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione,
- L-18 scienze dell’economia e della gestione aziendale,
- L-33 scienze economiche,
- L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali,
- L-37 scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace,
- LMG/01 giurisprudenza,
- LM-56 scienze dell’economia,
- LM-62 scienze della politica,
- LM-63 scienze delle pubbliche amministrazioni,
- LM-77 scienze economico – aziendali.
Concorso Comune di Catania, la selezione
La selezione dei candidati sarà basata sulla valutazione dei titoli e su un colloquio individuale. Durante il colloquio, si integrerà la valutazione della documentazione presentata con ulteriori elementi di giudizio, ottenuti attraverso domande di approfondimento delle seguenti materie:
- materie specifiche relative all’incarico da conferire (politiche per l’inclusione e per lo sviluppo della coesione, normativa in tema di attuazione, monitoraggio e rendicontazione della QSFP del PAL);
- strumenti, metodologie e principi generali in tema di programmazione e progettazione sociale;
- formazione, sviluppo di programmi e piani di attuazione locale;
- adempimenti di carattere gestionale e monitoraggio.