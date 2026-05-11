La pianificazione urbanistica di Nesima entra in una fase di confronto pubblico che punta a coinvolgere direttamente cittadini e realtà del territorio nelle scelte future dell’area. Un passaggio che mira a rendere più condivisa e trasparente la definizione degli interventi previsti nella zona, anche alla luce delle trasformazioni legate alle infrastrutture già presenti e in sviluppo.

Un passaggio chiave per la pianificazione di Nesima

La Direzione Urbanistica del Comune di Catania ha convocato il Forum di consultazione pubblica nell’ambito del procedimento di formazione del Piano Particolareggiato Attuativo (PPA) in variante allo strumento urbanistico vigente per il quartiere Nesima, con particolare riferimento all’area adiacente alla stazione metropolitana “Fontana”. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di aggiornamento e riqualificazione delle aree urbane strategiche della città, con l’obiettivo di definire linee di sviluppo coerenti con le trasformazioni infrastrutturali già in corso e con le esigenze del territorio.

L’incontro si terrà mercoledì 13 maggio, a partire dalle ore 15:00, nella Sala Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura, in via Vittorio Emanuele n. 121. L’appuntamento rappresenta un momento formale ma al tempo stesso aperto al confronto, in cui l’amministrazione comunale intende raccogliere osservazioni, proposte e contributi da parte dei soggetti istituzionali e sociali coinvolti, così da costruire una visione condivisa dello sviluppo urbanistico dell’area interessata.

Partecipazione pubblica e sviluppo sostenibile del territorio

All’incontro sono invitati i rappresentanti degli enti pubblici, delle organizzazioni sociali, culturali, economico-professionali, sindacali e ambientaliste, oltre a tutti i cittadini interessati a partecipare al processo di pianificazione. Il Forum si configura infatti come uno spazio di partecipazione allargata, pensato per favorire il dialogo tra istituzioni e comunità locale e per garantire una maggiore trasparenza nelle scelte che riguardano il futuro assetto urbano del quartiere.

“L’obiettivo è favorire una partecipazione attiva e consapevole, raccogliendo contributi e proposte utili alla definizione dei contenuti del piano attuativo, in un’ottica di sviluppo equilibrato e sostenibile del territorio”, si legge nella nota del Comune. La partecipazione è aperta a tutti e costituisce un’opportunità concreta per incidere sulle scelte strategiche che interesseranno l’area di Nesima, in un contesto urbano sempre più influenzato dalla presenza della rete metropolitana e dalle trasformazioni infrastrutturali in corso.