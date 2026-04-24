A Catania prende ufficialmente il via la riqualificazione del Parco Falcone, nel III Municipio (zona Borgo Sanzio), un intervento atteso che punta a trasformare uno degli spazi verdi storici della città in un’area più moderna, accessibile e funzionale. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana che interessa i parchi cittadini, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita nei quartieri e restituire ai cittadini luoghi di aggregazione più curati e vivibili. L’area interessata dai lavori si estende per circa 10.000 metri quadrati e sarà oggetto di un profondo intervento di riqualificazione ambientale e funzionale.

Un investimento per la rigenerazione urbana del quartiere

L’intervento sul Parco Falcone rappresenta un investimento complessivo di circa 200.000 euro, finanziato attraverso risorse regionali e contributi legati a iniziative approvate all’Assemblea Regionale Siciliana. Durante un sopralluogo nell’area di cantiere, l’assessore al Verde Giovanni Petralia ha evidenziato come il progetto punti a restituire decoro e funzionalità a uno spazio che negli anni ha mostrato segni di degrado e necessità di manutenzione. L’obiettivo dichiarato è quello di rafforzare la connessione tra il Parco Falcone e le aree verdi limitrofe, in particolare il vicino Parco Famà, in ricordo dell’avvocato Serafino Famà, simbolo di legalità e coraggio contro la mafia, e il parcheggio antistante, creando così un sistema integrato di spazi pubblici più coerente e fruibile.

Nuove infrastrutture verdi e spazi più vivibili

Il cuore dell’intervento riguarda il miglioramento del patrimonio verde e della vivibilità complessiva dell’area. È prevista l’installazione di un impianto di irrigazione completamente nuovo e automatizzato, pensato per garantire una gestione più efficiente delle risorse idriche e per sostenere la crescita delle nuove essenze arboree e arbustive che verranno piantumate. Parallelamente, si procederà al rifacimento delle pavimentazioni e alla creazione di percorsi pedonali drenanti, studiati per migliorare la fruibilità del parco anche in caso di pioggia e per ridurre il consumo del suolo. L’intervento include inoltre la bonifica delle aree degradate, con l’obiettivo di eliminare criticità ambientali e restituire continuità e ordine agli spazi.

Accessibilità, inclusione e qualità degli spazi pubblici

Uno degli aspetti centrali del progetto riguarda l’accessibilità, con particolare attenzione alla possibilità di utilizzo del parco da parte di tutte le fasce d’età e delle persone con mobilità ridotta. L’idea è quella di trasformare il Parco Falcone in uno spazio realmente inclusivo, dove bambini, famiglie e anziani possano convivere in un ambiente sicuro e accogliente. In questa direzione vanno anche gli interventi sugli arredi urbani e sulla creazione di aree di sosta e socialità, pensate per favorire l’incontro e il tempo libero. L’obiettivo non è solo riqualificare fisicamente l’area, ma rafforzarne anche la funzione sociale all’interno del quartiere.

Un parco più moderno per il futuro della città

A completamento dei lavori strutturali, la Direzione comunale Manutenzione installerà nuove panchine, cestini e una tettoia in acciaio per la creazione di zone d’ombra, elementi che contribuiranno a rendere il parco più confortevole e fruibile durante tutto l’anno. Il progetto, seguito dalla Direzione comunale Politiche per l’Ambiente ed Ecologia e coordinato dagli uffici tecnici competenti, rappresenta un tassello importante nella strategia di riqualificazione del verde urbano cittadino.

Secondo le istituzioni, interventi come quello del Parco Falcone sono fondamentali per rafforzare il legame tra cittadini e spazi pubblici, migliorando al tempo stesso la qualità ambientale e sociale dei quartieri. I lavori, avviati da pochi giorni, dovrebbero concludersi entro l’estate, restituendo alla città un’area verde completamente rinnovata.