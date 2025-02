San Cristoforo è uno dei quartieri più antichi e popolosi di Catania, ma anche uno dei più difficili. Sorge a ridosso del centro storico e si sviluppa lungo un dedalo di vicoli e stradine che nel tempo sono diventati teatro di degrado, criminalità e povertà. Qui, tra palazzi decadenti e spazi occupati abusivamente, la vita quotidiana è segnata da traffici illeciti, microcriminalità e marginalizzazione sociale. Eppure, San Cristoforo è anche un quartiere ricco di storia e di umanità, dove le comunità locali cercano da anni di resistere e migliorare le condizioni di vita attraverso progetti di riqualificazione sociale e culturale.

Il “Modello Caivano”: un esempio di riscatto sociale

Il Governo ha deciso di applicare a San Cristoforo il “Modello Caivano“, un piano di intervento già sperimentato con successo nella cittadina campana di Caivano, un’altra area segnata da forte disagio sociale e infiltrazioni della criminalità organizzata. Il “Modello Caivano” si basa su un approccio integrato che unisce il contrasto alla criminalità con la rigenerazione urbana, la valorizzazione degli spazi pubblici e il sostegno sociale alle fasce più deboli della popolazione. L’obiettivo è spezzare il circolo vizioso del degrado attraverso investimenti mirati su istruzione, sport, cultura e sicurezza.

Un piano straordinario per spezzare il degrado

San Cristoforo diventa il fulcro di un piano di intervento straordinario. Il Governo ha deciso di applicare il “Modello Caivano“, già sperimentato con successo in Campania, per restituire dignità a un’area simbolo di criminalità, abbandono sociale e degrado urbano. Sebbene i fondi inizialmente previsti fossero di 25 milioni di euro, il budget definitivo ammonta a 20 milioni lordi. Il Comune ha quindi deciso di puntare su interventi mirati, volti a migliorare la qualità della vita e a promuovere l’inclusione sociale.

La riqualificazione di via Plaia e la nuova scuola Dusmet-Doria

L’opera più importante del piano sarà la riqualificazione di via Plaia, una delle arterie principali del quartiere, spesso attraversata dai turisti diretti al litorale. Con un investimento di oltre 4 milioni di euro, il progetto prevede la creazione di un “percorso verde“, con l’obiettivo di rendere l’area più vivibile e sicura. Un’altra iniziativa significativa riguarda l’abbattimento e la ricostruzione della scuola Dusmet-Doria. Inizialmente, l’idea era di trasformare la struttura in una sede per i Servizi sociali, ma il piano è stato rivisto per rispettare i vincoli legati all’utilizzo dei fondi pubblici. Il Comune aveva infatti inizialmente destinato oltre 8 milioni per acquistare la poco distante ex conceria per farne la nuova sede. Un progetto che è stato però abbandonato, “in quanto i fondi non possono essere spesi per immobili che non siano già del Comune”, ha spiegato Trantino.

Sport e inclusione: nuove strutture per il quartiere

Un altro intervento fondamentale sarà la costruzione di una palestra in via Concordia, nelle vicinanze dell‘istituto per minori “Madonna della Provvidenza”. Lo sport viene quindi posto al centro del progetto di recupero del quartiere, con la creazione di nuovi campetti sportivi accanto alla scuola “Rita Atria” in via Gramignani. Questi spazi, attualmente occupati da una discarica abusiva, diventeranno luoghi di aggregazione per giovani e famiglie, contribuendo a contrastare il disagio sociale e la microcriminalità.

L’importanza dello sport per i minori è cruciale in un quartiere come San Cristoforo, dove le opportunità di svago e crescita personale sono limitate. Lo sport non è solo un’attività ricreativa, ma uno strumento di educazione, disciplina e inclusione sociale. Offrire ai ragazzi spazi sicuri per praticare sport significa sottrarli all’influenza della criminalità minorile e dare loro alternative positive per il futuro. In molte realtà simili, l’investimento nelle attività sportive ha dimostrato di ridurre i tassi di devianza giovanile e di promuovere il senso di appartenenza alla comunità. Per questo, il progetto di riqualificazione di San Cristoforo mira a valorizzare lo sport come mezzo di riscatto sociale.

L’importanza della riqualificazione urbana per il futuro di San Cristoforo

Oltre agli interventi infrastrutturali, il piano per San Cristoforo prevede una serie di misure per favorire la formazione e l’inserimento lavorativo dei residenti, con particolare attenzione ai giovani, alle donne e agli immigrati. Il Comune ha avviato un percorso di democrazia partecipata, coinvolgendo scuole, associazioni e realtà del terzo settore per sviluppare iniziative di affiancamento, addestramento e autoimprenditorialità. L’obiettivo è fornire strumenti concreti per l’emancipazione economica, incentivando opportunità di lavoro che possano offrire un’alternativa concreta alla criminalità.

San Cristoforo: una sfida per il futuro

Il sindaco Enrico Trantino ha sottolineato che “i fondi disponibili non bastano per una rigenerazione completa del quartiere, ma rappresentano un primo passo importante per invertire la rotta”

Il successo del “Modello Caivano” a Catania dipenderà non solo dagli interventi strutturali, ma anche dalla capacità della comunità di collaborare e sostenere un cambiamento duraturo. L’auspicio è che San Cristoforo possa trasformarsi da simbolo di degrado a esempio di rinascita urbana e sociale, con un modello di sviluppo basato sulla legalità, l’inclusione e il benessere collettivo.