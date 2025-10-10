Bellini; Al via il restyling di uno dei simboli di Catania

Con un investimento complessivo di oltre 5 milioni di euro, la Giunta comunale di Catania ha dato il via libera ai lavori per il restauro conservativo del Teatro Massimo Vincenzo Bellini e la riqualificazione della vicina piazza omonima. Le due principali vie di accesso al teatro, via Teatro Massimo e via Rapisardi, saranno arricchite da zone d’ombra e illuminazione scenografica. Mentre la piazza Vincenzo Bellini sarà oggetto di interventi di ripulitura, videosorveglianza e regolamentazione ancora più incisiva degli accessi. Via libera al progetto di restauro del teatro Massimo e di piazza Vincenzo Bellini. Un progetto ambizioso che mira a restituire bellezza e vivibilità al cuore pulsante della città, in vista anche della candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028, come evidenziato nell’articolo su LiveUnict.

Restauro storico per il Teatro Bellini

Il Teatro Massimo Bellini, gioiello dell’architettura ottocentesca progettato da Carlo Sada, sarà oggetto di un intervento conservativo su 760 metri quadrati di facciate. I lavori – finanziati dal Ministero della Cultura con 3,29 milioni di euro – prevedono il consolidamento dei materiali lapidei, la pulitura delle superfici, il restauro di elementi metallici e lignei, il recupero delle cromie storiche e l’installazione di una nuova illuminazione artistica.Un intervento complessivo che, integrando i due cantieri, restituirà nuova vita a uno dei luoghi più identitari della città, cuore della movida cittadina.

Una piazza che diventa salotto urbano

Piazza Vincenzo Bellini, meglio conosciuta come Piazza Teatro Massimo, sarà trasformata in un’area pedonale integrata, accessibile e verde. Grazie ai fondi del PNRR (oltre 2 milioni di euro), si interverrà sulla pavimentazione storica, sul restauro delle bordature in pietra di Modica, sull’efficientamento dell’illuminazione e sulla posa di arredi urbani di qualità, con nuove aiuole e alberi autoctoni.Piazza Bellini e le vie limitrofe diventeranno così un’unica grande area pedonale integrata, sostenibile e accessibile.

Promenade verde e zona pedonale

Le vie di accesso al teatro, via Teatro Massimo Bellini e via Michele Rapisardi, saranno convertite in una passeggiata elegante e alberata, arricchita da panchine, zone d’ombra e luci scenografiche. Il tutto contribuirà a ridurre il traffico veicolare non autorizzato e a migliorare la qualità dell’aria e della vita nel centro storico.

Sicurezza e sostenibilità al centro

Oltre all’aspetto estetico, il progetto punta su sicurezza e sostenibilità. Verranno installate telecamere per la videosorveglianza, regolamentati gli accessi alla piazza e razionalizzati i cavi e le linee aeree. Un approccio moderno che coniuga tutela dei beni culturali e innovazione urbana.È un intervento che mette in dialogo l’architettura monumentale con lo spazio urbano, creando un continuum tra il teatro, la piazza e le vie circostanti. È una visione che valorizza la nostra storia e la nostra identità e che guarda al futuro.

“Un simbolo che parla al futuro di Catania”

«Restituire splendore al Teatro Bellini e rigenerare la sua piazza significa unire tutela, bellezza e vivibilità», ha dichiarato il sindaco Enrico Trantino. «È una visione che valorizza la nostra storia e guarda al futuro, preparando Catania alla sfida del 2028».

La cura dei luoghi simbolo della città è anche un modo per restituire ai cittadini orgoglio e appartenenza. L’assessore ai Lavori Pubblici, Sergio Parisi, ha evidenziato l’importanza strategica della sinergia tra i due progetti:

“Abbiamo voluto concepire il restauro del teatro e la riqualificazione della piazza come un unico organismo urbano, coerente e integrato. Da un lato la conservazione di un monumento che rappresenta l’anima artistica di Catania, dall’altro la trasformazione dello spazio pubblico in un luogo di incontro, accessibile, verde e sostenibile. La nuova area pedonale sarà un modello di rigenerazione per l’intero centro storico, unendo tradizione e innovazione, cultura e qualità urbana”.

I lavori partiranno nelle prossime settimane e saranno coordinati per evitare disagi e interferenze. Catania si prepara a cambiare volto, puntando sulla bellezza del suo passato per costruire il futuro.