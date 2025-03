Nella notte tra il 10 e l’11 marzo, la sede di Arcigay, a Catania, in via Verona 84, ha subito atti vandalici, con scritte inneggianti il duce sulla saracinesca. Dalla Regione, arrivano messaggi di solidarietà, con l’intento di tenere alta l’attenzione su questi temi e rinnovare l’impegno nella difesa dello stato di diritto contro ogni forma di razzismo e violenza.

A porre l’attenzione su quanto accaduto, è stata la deputata regionale del M5S Jose Marano: “Spiace dover constatare che vi siano ancora sacche così diffuse di quell’anti-cultura fascista, figlia dell’intolleranza e che non conosce altre forme di linguaggio se non quello della violenza e dell’aggressione. Il vile atto ai danni della sede Arcigay di Catania non ci scoraggia e non ci intimorisce ma dà ancora più forza alla lotta contro l’odio che dobbiamo portare avanti in nome di quei principi di libertà e rispetto dei diritti che dovrebbero appartenere a tutti”.

La deputata ha, poi, espresso la propria solidarietà a tutta la comunità LGBTQIA, inneggiando ai principi costituzionali dell’antifascismo basati su uguaglianza, rispetto e libertà