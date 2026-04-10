La Sicilia si prepara alla stagione estiva 2026 con un piano di interventi dedicato alla riqualificazione delle spiagge libere e delle coste dell’Isola. Il Dipartimento regionale dell’Ambiente ha infatti pubblicato due avvisi pubblici che puntano a migliorare la pulizia degli arenili e a potenziare i servizi a disposizione di cittadini e turisti. Un investimento complessivo che supera gli 8 milioni di euro, con l’obiettivo dichiarato di rendere il litorale siciliano più accessibile, sostenibile e attrattivo in vista dell’estate.

Pulizia degli arenili e rimozione dei rifiuti abbandonati

Il primo intervento riguarda il sostegno economico agli enti locali per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le aree del demanio marittimo e nelle zone ricadenti all’interno delle aree protette. Si tratta di un’azione mirata a contrastare il degrado ambientale e a migliorare la qualità complessiva delle spiagge libere, spesso soggette a criticità legate all’abbandono dei rifiuti soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica. L’obiettivo è quello di garantire arenili più puliti e fruibili, rafforzando allo stesso tempo la tutela del paesaggio costiero.

Spiagge attrezzate e servizi per cittadini e turisti

Il secondo avviso è invece dedicato alla valorizzazione delle spiagge libere attrezzate, con un finanziamento da 5 milioni di euro destinato ai Comuni. Le amministrazioni potranno investire in interventi per migliorare l’accessibilità, realizzare percorsi ecosostenibili, installare docce e servizi igienici, creare aree fitness, spazi per bambini e zone pet friendly. Previsti anche info point, parcheggi e iniziative legate alla sostenibilità ambientale come il plastic free. Un insieme di azioni che punta a trasformare le spiagge Siciliane in luoghi più moderni e organizzati, in grado di competere con le principali destinazioni turistiche del Mediterraneo.

Sicurezza e accessibilità: bagnini e disabilità al centro

Accanto agli interventi strutturali, la Regione ha previsto anche un avviso da 800 mila euro destinato ai Comuni per l’assunzione di bagnini addetti alla vigilanza e alla sicurezza delle spiagge libere. A questo si aggiungerà un ulteriore bando dedicato all’accessibilità per le persone con disabilità, con l’obiettivo di rendere i litorali più inclusivi e sicuri per tutti. Si tratta di un approccio integrato che non riguarda solo il decoro delle spiagge, ma anche la gestione dei servizi e la qualità complessiva dell’esperienza balneare.

L’obiettivo: più qualità e turismo sostenibile

Secondo l’assessore regionale all’Ambiente Giusi Savarino, l’investimento rappresenta uno dei più significativi mai realizzati sulle coste Siciliane, con una dotazione complessiva di circa 8,8 milioni di euro. L’intento è quello di migliorare la qualità delle spiagge, aumentare il numero delle certificazioni ambientali come le Bandiere Blu e rafforzare l’immagine della Sicilia come destinazione sostenibile. L’insieme delle misure punta non solo a valorizzare il patrimonio naturale, ma anche a generare ricadute positive sul turismo e sull’economia locale, rendendo le spiagge un vero punto di forza dell’offerta regionale.