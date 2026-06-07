Autostrade Siciliane comunica che, lunedì 8 giugno, dalle ore 07:00 fino a completamento lavori, lungo la tratta compresa tra Taormina e Giardini Naxos (in direzione Catania) sarà istituito uno scambio di carreggiata: Il traffico in direzione Catania subirà una deviazione con doppio senso di circolazione sulla carreggiata opposta.
Lo svincolo di Giardini Naxos sarà totalmente interdetto al traffico per consentire i necessari lavori di rifacimento della pavimentazione.
I consigli per i viaggiatori
Si consiglia di pianificare il viaggio prevedendo possibili rallentamenti e code nei pressi del cantiere, specialmente nelle ore di punta.
Si suggerisce di utilizzare percorsi alternativi per raggiungere Giardini Naxos.
Si raccomanda prudenza, la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e di rispettare i limiti di velocità ridotti.
consiglia di pianificare il viaggio prevedendo possibili rallentamenti e code nei pressi del cantiere, specialmente nelle ore di punta.
Si suggerisce di utilizzare percorsi alternativi per raggiungere Giardini Naxos.
Si raccomanda prudenza, la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e di rispettare i limiti di velocità ridotti.