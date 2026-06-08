La Student Card Unict non è solo un semplice documento di riconoscimento, ma il vero e proprio “pass” per vivere appieno la vita universitaria a Catania. Realizzata dall’Università in collaborazione con il Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia, questa tessera è uno strumento indispensabile per ogni studente e studentessa regolarmente iscritto.

A cosa serve la Student Card?

Possedere la carta permette di semplificare notevolmente il rapporto con l’Ateneo. Ecco le sue funzioni principali:

Accesso ai servizi: Consente di entrare nelle strutture universitarie abilitate e di fruire di tutti i servizi collegati alla card.

Gestione economica: È lo strumento necessario per ricevere l’erogazione di borse di studio, premi, rimborsi e altri benefici economici previsti dall’Ateneo.

Convenzioni: Offre l’accesso a una vasta rete di agevolazioni e sconti attivati grazie a numerose convenzioni con realtà commerciali e culturali del territorio.

Funzioni bancarie: Su richiesta specifica, la carta può essere abilitata anche a servizi bancari.

Sul sito dell’Ateneo, alla sezione dedicata, accessibile cliccando su servizi, è possibile visionare tutte le convenzioni attive con la Student Card.

Com’è fatta e cosa contiene

Dal punto di vista tecnico, la Student Card ha il formato standard di una carta di credito. Si tratta di un dispositivo personale che identifica univocamente il titolare attraverso:

Nome e cognome

Codice fiscale

Identificativo univoco (codice a barre)

Data di scadenza

La grafica include inoltre il logo ufficiale dell’Università di Catania e quello del circuito elettronico di pagamento, a conferma della doppia natura, accademica e finanziaria, dello strumento.

Come ottenerla

L’emissione della carta è strettamente legata alla gestione dei dati personali. Per ottenerla, durante la procedura di immatricolazione o nei passaggi successivi previsti dall’Ateneo, è necessario esprimere il consenso alla trasmissione dei propri dati all’istituto tesoriere.