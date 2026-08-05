Catania si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate musicale siciliana. Domani la Villa Bellini sarà il cuore pulsante del rap italiano con il concerto di Shiva, pronto a richiamare circa 7 mila spettatori per un appuntamento che apre una intensa settimana di grandi live organizzati nell’ambito del Wave Summer Music. Un evento che inaugura una vera e propria maratona musicale con protagonisti alcuni dei nomi più amati della scena urban nazionale: dopo Shiva toccherà infatti ad Anna e Salmo salire sui palchi siciliani tra Catania e Palermo.

Shiva arriva alla Villa Bellini: una carriera in continua ascesa

Il pubblico catanese è pronto ad accogliere uno degli artisti più rappresentativi della nuova generazione rap italiana. Shiva, nome ormai consolidato nella scena urban, porterà sul palco della Villa Bellini i brani che hanno segnato il suo percorso artistico e conquistato milioni di ascoltatori.

La sua affermazione è iniziata con “Dolce Vita”, album d’esordio certificato Disco di Platino che ha contribuito a renderlo uno dei protagonisti delle classifiche italiane grazie a successi come Auto Blu. Il percorso è poi proseguito con il doppio progetto “Milano Demons”, diviso nei capitoli Milano Demons e Milano Angels, lavori che hanno mostrato due anime differenti dell’artista: una più intensa e oscura e una maggiormente orientata alla dimensione melodica.

Negli ultimi anni Shiva ha continuato a rafforzare la propria presenza nella scena musicale italiana attraverso collaborazioni con alcuni dei nomi più importanti del panorama nazionale e internazionale. Nel 2025 il progetto “SANTANA MONEY GANG”, realizzato insieme a Sfera Ebbasta, ha ottenuto numeri straordinari, mentre il successivo album “Vangelo” ha confermato il suo momento di grande popolarità.

Con decine di certificazioni tra dischi di Platino e Oro, Shiva si presenta a Catania come una delle voci più riconoscibili della sua generazione, capace di unire sonorità rap, melodie e un forte legame con il proprio pubblico.

Da Anna a Salmo: la Sicilia diventa il centro della musica urban

Il concerto di Shiva sarà soltanto il primo appuntamento di una settimana ricchissima per gli appassionati di musica. Il 7 agosto i riflettori si sposteranno al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo per il live di Anna, una delle artiste più seguite della nuova scena urban italiana. La rapper arriverà in Sicilia forte del successo del suo nuovo album “Million Dollar Babe”, capace di debuttare al primo posto sia nella classifica generale degli album più venduti sia in quella dedicata ai formati fisici.

Un risultato che ha segnato un importante traguardo nella sua giovane carriera, confermando il ruolo di Anna tra le protagoniste assolute della musica italiana contemporanea. L’artista tornerà poi nuovamente sull’Isola il 28 agosto, quando sarà protagonista di un secondo appuntamento alla Villa Bellini di Catania, pronto a richiamare ancora una volta migliaia di fan.

Salmo torna in Sicilia con una doppia data tra Catania e Palermo

La grande settimana musicale siciliana proseguirà con il ritorno di Salmo, atteso per una doppia esibizione: il 9 agosto alla Villa Bellini di Catania e l’11 agosto al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Il rapper sardo porterà sul palco il suo stile inconfondibile, caratterizzato da energia, sperimentazione e una forte identità artistica. I concerti arrivano dopo la pubblicazione di “Crackers”, singolo che ha anticipato il progetto “Hellvisback 10 Years Later”, un lavoro che ripercorre e rilancia uno dei capitoli più importanti della sua carriera.

Le date siciliane saranno un’occasione per il pubblico di rivivere i momenti più significativi del suo percorso musicale, dai brani che lo hanno consacrato fino alle produzioni più recenti, in uno spettacolo che promette intensità e grande coinvolgimento.

Villa Bellini protagonista dell’estate musicale catanese

Gli appuntamenti di Shiva e Salmo alla Villa Bellini rientrano nel programma del Catania Summer Festival, la rassegna promossa dal Comune di Catania, e confermano il ruolo della città etnea come uno dei principali palcoscenici degli eventi estivi in Sicilia.

L’organizzazione dei concerti è curata da Giuseppe Rapisarda Management, mentre gli appuntamenti di Anna e Salmo sono realizzati in co-organizzazione con Agave Spettacoli. Una serie di eventi che porterà migliaia di spettatori nei luoghi simbolo della musica siciliana, trasformando Catania e Palermo in punti di riferimento per gli appassionati del rap e della scena urban. Per sei giorni la Sicilia sarà quindi attraversata da grandi artisti, migliaia di fan e un’unica grande colonna sonora: quella della musica dal vivo.