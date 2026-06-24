Il polmone verde della città si prepara ad accendere i riflettori sulla nuova e caldissima stagione di grandi eventi nel capoluogo etneo. Come mostrato nel cartellone ufficiale dell’evento, il Catania Summer Fest 2026 trasformerà la Villa Bellini nel cuore pulsante della musica dell’estate nel capoluogo etneo, con un calendario ricchissimo che spazia dal pop all’urban, dal rock d’autore ai grandi appuntamenti sinfonici e jazz.
La rassegna, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, si preannuncia come un motore fondamentale non solo per l’intrattenimento, ma anche per il turismo e lo sviluppo locale.
Ecco, giorno per giorno, la line-up ufficiale e completa di tutti gli artisti che saliranno sul palco della Villa Bellini da giugno a settembre:
Giugno 2026
- 24 e 25 Giugno: Concerto Sinfonico – Teatro Massimo Bellini
- 27 Giugno: Francesco Gabbani
Luglio 2026
- 02 Luglio: Tosca e Orchestra Jazz Siciliana
- 03 Luglio: Kid Yugi
- 04 Luglio: Loredana Bertè
- 05 Luglio: Renga & Orchestra Jazz Siciliana
- 08 Luglio: Kurt Elling & Orchestra Jazz Siciliana
- 16 Luglio: La Niña
- 17 Luglio: Modà (Special guest: Bianca Atzei)
- 18 Luglio: Tommaso Paradiso
- 23 Luglio: Frah Quintale
- 25 Luglio: Emma
- 26 Luglio: Blanco
- 28 Luglio: Giorgia
- 30 Luglio: Tony Pitony
- 31 Luglio: Luchè
Agosto 2026
- 02 Agosto: Subsonica
- 04 Agosto: Litfiba
- 06 Agosto: Shiva
- 07 Agosto: Caparezza
- 09 Agosto: Salmo
- 11 Agosto: Earth Wind and Fire Experience
- 12 Agosto: Fulminacci
- 13 Agosto: Tony Pitony
- 21 Agosto: Gemitaiz
- 22 Agosto: Negramaro
- 23 Agosto: Fiorella Mannoia
- 28 Agosto: Anna
- 30 Agosto: Massimo Ranieri
Settembre 2026
- 05 Settembre: Mannarino
- 11 Settembre: Rosario Miraggio
- 12 Settembre: C.S.I.
- 13, 14 e 15 Settembre: Bellini International Context
- 19 Settembre: Gianni Morandi