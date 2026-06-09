Parte da Lignano Sabbiadoro il nuovo capitolo live di Max Pezzali. Con “Max Forever Gli anni d’oro – Stadi 2026”, l’artista torna protagonista negli stadi italiani con un tour che si annuncia già da record, forte di oltre 650.000 biglietti venduti e 15 appuntamenti nelle principali venue del Paese. Un viaggio musicale che celebra gli anni ’90 e una carriera diventata generazionale.

Un tour da record tra sold out e numeri senza precedenti

Il debutto allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro ha segnato l’inizio ufficiale del tour, accompagnato da un entusiasmo già confermato dai numeri: molte date sono andate sold out ancora prima dell’apertura dei cancelli, a partire dalle due serate di Torino all’Allianz Stadium fino alle tappe di Napoli, Roma e Bologna. Un andamento che conferma la portata dell’evento, definito già come il tour più venduto del 2026 nel panorama musicale italiano.

La macchina organizzativa, firmata Vivo Concerti, ha costruito un calendario che attraversa tutta la penisola, con un coinvolgimento massiccio di pubblico e una domanda di biglietti che continua a crescere anche per le ultime date disponibili.

Messina tra le tappe centrali del viaggio negli stadi

Tra le città protagoniste del tour c’è anche Messina, che ospiterà due appuntamenti allo Stadio Franco Scoglio il 1° e il 2 luglio. La prima data è già sold out, mentre restano disponibili gli ultimi biglietti per il secondo concerto. L’evento, promosso da Giuseppe Rapisarda Management in collaborazione con il Comune di Messina, rappresenta una delle tappe più attese del tour nel Sud Italia.

La scelta della città siciliana conferma il ruolo centrale del Mezzogiorno nel circuito dei grandi live negli stadi, sempre più punto di riferimento per eventi musicali di richiamo nazionale e internazionale.

Uno show tra nostalgia anni ’90 e spettacolo immersivo

“Max Forever Gli anni d’oro” non è solo un concerto, ma una vera esperienza immersiva costruita attorno all’immaginario degli anni ’90. Il palco, caratterizzato da elementi scenografici e visivi dominati dal denim, accompagna il pubblico in un viaggio tra hit storiche, citazioni culturali e momenti narrativi che ripercorrono la carriera dell’artista.

Lo spettacolo alterna medley energici, momenti più intimi e interazioni con il pubblico, tra schermi interattivi, cam dedicate e una struttura narrativa che unisce musica e racconto. L’effetto è quello di un grande show collettivo che trasforma lo stadio in una celebrazione condivisa della memoria musicale di un’intera generazione.

Il fenomeno Max Forever e una carriera in continua crescita

Il successo del tour si inserisce in un percorso live in costante espansione che negli ultimi anni ha portato Max Pezzali a registrare numeri sempre più importanti, dai palazzetti sold out agli stadi fino ai grandi eventi speciali nei principali spazi italiani. Un’evoluzione che ha consolidato il progetto “Max Forever” come uno dei format più solidi della musica dal vivo contemporanea in Italia.

Dalle prime esperienze negli stadi fino ai grandi eventi come “SanSiro Canta Max”, il progetto ha costruito una narrazione live capace di attraversare generazioni diverse, trasformando ogni concerto in un appuntamento collettivo tra nostalgia, spettacolo e partecipazione del pubblico.

L’estate dei grandi concerti in Sicilia

L’arrivo di Max Pezzali a Messina si inserisce in un’estate particolarmente ricca per la Sicilia, sempre più protagonista del circuito dei grandi live nazionali e internazionali. Tra stadi, arene e location all’aperto, l’Isola si conferma una delle mete più attrattive per la musica dal vivo, capace di richiamare migliaia di spettatori e di trasformare ogni concerto in un evento collettivo che unisce pubblico locale e turisti. Un calendario che, anche quest’anno, porterà sul palco artisti di primo piano e che rafforza il ruolo della Sicilia come hub culturale e musicale del Mediterraneo.