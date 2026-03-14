Un nuovo fine settimana ricco di appuntamenti culturali, artistici e di intrattenimento attende cittadini e visitatori a Catania. Il capoluogo etneo e la sua provincia si animano con spettacoli teatrali, mostre d’arte, concerti e iniziative all’aria aperta. Dalla comicità di Biagio Izzo alla mostra immersiva dedicata a Claude Monet, passando per esposizioni d’arte contemporanea e suggestive escursioni alle pendici dell’Etna, il weekend offre numerose occasioni per vivere la città tra cultura e spettacolo.

Teatro protagonista con commedie e grandi classici

Il teatro sarà tra i grandi protagonisti del weekend catanese con numerosi spettacoli in programma nei principali palcoscenici della città. Al Teatro ABC va in scena “L’arte della truffa”, la nuova commedia interpretata da Biagio Izzo e prodotta da AG Spettacoli. Lo spettacolo, diretto da Augusto Fornari e scritto insieme a Toni Fornari, Andrea Maia e Vincenzo Sinopoli, porta sul palco una trama ricca di equivoci, colpi di scena e momenti di comicità, promettendo una serata all’insegna del divertimento.

Al Teatro Vitaliano Brancati continua invece la programmazione di “Letizia va alla guerra”, spettacolo ideato e diretto da Adriano Evangelisti. La pièce, interpretata da Agnese Fallongo e Tiziano Caputo, racconta con tono tragicomico le vicende di tre donne attraversate dalle due guerre mondiali, offrendo uno sguardo intenso e umano sulla storia delle persone comuni.

Tra gli altri appuntamenti teatrali figurano “L’amica delle mogli” di Luigi Pirandello alla Sala Futura del Teatro Stabile di Catania e “Il dubbio” di John Patrick Shanley al Teatro Verga.

Mostre e arte contemporanea tra musei e spazi culturali

Il weekend offre anche numerose occasioni per immergersi nell’arte. Alla GAM di Catania, dal 14 marzo, prende il via la mostra “Il silenzio del gesto” di Antonio Recca. L’esposizione raccoglie circa cinquanta paesaggi realizzati dal 2009 ad oggi, opere in cui la luce diventa elemento centrale della ricerca artistica e in cui la materia pittorica si stratifica fino a trasformarsi in una vera e propria geografia interiore.

Prosegue inoltre la mostra dedicata ad Antonio Santacroce, “Maestro dell’immaginazione e della materia”, ospitata al Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane dell’Università di Catania. L’esposizione mette in luce il percorso creativo dell’artista attraverso una selezione di opere che raccontano la sua ricerca tra materia, simbolismo e immaginazione.

Al Palazzo della Cultura resta visitabile anche la mostra “New York Anni Ottanta”, dedicata alla rivoluzione culturale nata nella metropoli americana in quel decennio, tra arte, musica e nuovi linguaggi espressivi.

Monet e gli impressionisti in una mostra immersiva

Tra gli eventi più attesi del periodo spicca “Claude Monet & Gli Impressionisti – The Immersive Experience”, ospitata nella Chiesa di San Giuseppe al Duomo. L’esposizione propone un percorso immersivo che combina immagini in movimento, effetti luminosi e suoni per raccontare la nascita e lo sviluppo dell’Impressionismo.

Attraverso proiezioni e installazioni digitali, il pubblico viene accompagnato all’interno delle opere dei grandi maestri impressionisti, trasformando lo spazio monumentale della chiesa in un ambiente narrativo e sensoriale. L’iniziativa rappresenta un modo innovativo di avvicinarsi alla storia dell’arte, rendendo l’esperienza accessibile anche a un pubblico più ampio e trasversale.

Escursioni, musica e iniziative culturali nel weekend

Non mancano infine eventi dedicati alla natura, alla musica e alla partecipazione culturale, come evidenziato dall’articolo Tornano a Catania le Giornate FAI di Primavera 2026: date e luoghi dell’evento. Tra le proposte del fine settimana figura il tour organizzato da Sicilia Gaia che prevede il giro dell’Etna a bordo della Circumetnea con visita al borgo medievale di Randazzo e al Museo Archeologico Paolo Vagliasindi.

Per gli amanti del trekking, l’associazione “Etna e Dintorni” propone un’escursione lungo il fiume Simeto fino al suggestivo Ponte Saraceno, da cui si può ammirare una vista spettacolare sull’Etna e sul paesaggio circostante.

In città continua anche la stagione musicale del Monk Jazz Club con il progetto “Bazrima”, che vede protagonisti la cantante Sivan Arbel e il pianista Andrea Goretti. Spazio inoltre all’arte contemporanea con la settima edizione della “Call for Artists” organizzata dal collettivo NucleikArt, che culminerà in una mostra collettiva a ingresso gratuito negli spazi di via Umberto, L’esposizione riunirà opere di pittura, fotografia, illustrazione, scultura, design e arte digitale, offrendo uno sguardo plurale sui linguaggi dell’arte contemporanea.