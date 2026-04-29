Il 1° Maggio, Festa dei Lavoratori, a Catania non è soltanto una giornata di chiusure commerciali, ma un vero e proprio momento di trasformazione urbana e sociale. Mentre i principali centri commerciali dell’area metropolitana si fermano, la città cambia ritmo e si apre a un modello diverso di fruizione del tempo libero, fatto di eventi, natura e grandi raduni musicali. È una giornata che mette in pausa il consumo e lo shopping, ma non la vita della città, che si sposta altrove: tra concerti, escursioni sull’Etna e iniziative all’aperto che ogni anno coinvolgono migliaia di persone.

Centri commerciali chiusi: una città che rallenta

Per la festività del 1° Maggio, la maggior parte dei principali poli commerciali catanesi resterà chiusa. Non apriranno infatti strutture come;

Centro Sicilia,

Le Zagare,

Katanè,

Le Porte di Catania.

Confermando una scelta ormai consolidata che unisce rispetto della festività e tutela dei lavoratori del settore retail. Si tratta di una chiusura che riguarda una parte significativa dell’offerta commerciale cittadina e che, di fatto, ridisegna le abitudini della giornata. In mezzo a questo stop generale, restano comunque alcune eccezioni: al Centro Sicilia i punti McDonald’s saranno regolarmente aperti, così come l’UCI Cinemas, che accoglierà il pubblico a partire dalle ore 14:00, offrendo un’alternativa per chi sceglierà comunque di vivere la città anche in chiave più “urbana” e informale.

Il cuore della festa: il One Day Festival alla Playa

Se il commercio si ferma, la musica prende il centro della scena. Il 1° Maggio a Catania è ormai indissolubilmente legato al One Day Festival, che si svolge all’Afrobar de La Playa e che ogni anno richiama oltre 20mila partecipanti. Non si tratta soltanto di un evento musicale, ma di un vero e proprio rituale collettivo che segna l’inizio della stagione estiva catanese.

Il festival propone una line-up che attraversa mondi sonori differenti, dalla scena urban e rap con artisti come Nitro, Tony Effe e Glocky, fino alla musica elettronica e techno con nomi internazionali come East End Dubs, Ben Sterling, Estella Boersma, Nikolina e Luca Agnelli. La varietà dei generi e la dimensione internazionale dell’evento hanno reso il One Day uno dei festival più riconoscibili del Sud Italia, capace di trasformare la Playa in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Natura, Etna ed esperienze fuori città

Accanto alla dimensione urbana e musicale, il 1° Maggio catanese si vive anche lontano dal centro abitato, in un rapporto sempre più forte con il territorio naturale dell’Etna e delle aree rurali circostanti. Le alternative non mancano: dai picnic tra i filari organizzati alle pendici del vulcano con degustazioni di prodotti tipici e vini locali, fino ai trekking guidati sull’Etna che attraversano boschi e colate laviche storiche.

L’offerta si arricchisce con esperienze più particolari come le giornate nel parco Gjmala tra dromedari e tartarughe giganti, oppure le attività negli agriturismi con brunch, musica e dj set immersi nel verde. Non mancano proposte pensate per le famiglie, come i centri ippici con animazione e giochi o gli eventi al Faro di Capomulini, che uniscono laboratori creativi, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.

Una città che cambia volto per un giorno

Il 1° Maggio a Catania racconta così una città che si ferma solo in apparenza. La chiusura dei centri commerciali segna il rispetto di una ricorrenza simbolica legata al mondo del lavoro, ma allo stesso tempo apre spazi nuovi di socialità e partecipazione. Tra chi sceglie la musica del One Day Festival, chi si sposta verso l’Etna e chi preferisce vivere esperienze all’aria aperta, la giornata diventa un mosaico di possibilità diverse. È proprio in questa pluralità di scelte che si legge la trasformazione del 1° Maggio catanese: non solo una festa “senza lavoro”, ma una festa in cui il tempo libero assume forme sempre più varie, ibride e partecipate.