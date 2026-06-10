Importanti novità sul fronte tributi per i cittadini catanesi. La Direzione Ragioneria Generale e Tributi del Comune di Catania ha reso noto che la scadenza del 30 giugno, fissata per il pagamento dell’acconto Tari 2026, non ha carattere perentorio.

​Perché l’avviso in unica soluzione?

​Il Comune ha inoltre spiegato le ragioni dietro l’invio dell’avviso di pagamento in unica soluzione. La scelta è stata dettata dalla necessità di attendere l’applicazione del Bonus Sociale Rifiuti, introdotto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). I tempi tecnici richiesti per la corretta elaborazione e l’integrazione di tale bonus nelle bollette hanno reso necessario posticipare l’invio della documentazione.

​Come richiedere la rateizzazione

​Per chiunque si trovi in difficoltà economica e non sia in grado di saldare l’importo richiesto in un’unica rata, l’amministrazione ha previsto la possibilità di richiedere una rateizzazione.

​Per ricevere assistenza o avviare la procedura di dilazione, i contribuenti possono:

​Inviare una email all’indirizzo: agata.gelsomino@comune.catania.it

​Recarsi di persona presso gli uffici comunali situati a Palazzo dei Chierici, in piazza Duomo.

L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini interessati a sfruttare questi canali per regolarizzare la propria posizione con le modalità più adatte alle proprie necessità finanziarie.