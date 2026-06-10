Importanti novità sul fronte tributi per i cittadini catanesi. La Direzione Ragioneria Generale e Tributi del Comune di Catania ha reso noto che la scadenza del 30 giugno, fissata per il pagamento dell’acconto Tari 2026, non ha carattere perentorio.
Perché l’avviso in unica soluzione?
Il Comune ha inoltre spiegato le ragioni dietro l’invio dell’avviso di pagamento in unica soluzione. La scelta è stata dettata dalla necessità di attendere l’applicazione del Bonus Sociale Rifiuti, introdotto dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). I tempi tecnici richiesti per la corretta elaborazione e l’integrazione di tale bonus nelle bollette hanno reso necessario posticipare l’invio della documentazione.
Come richiedere la rateizzazione
Per chiunque si trovi in difficoltà economica e non sia in grado di saldare l’importo richiesto in un’unica rata, l’amministrazione ha previsto la possibilità di richiedere una rateizzazione.
Per ricevere assistenza o avviare la procedura di dilazione, i contribuenti possono:
- Inviare una email all’indirizzo: agata.gelsomino@comune.catania.it
- Recarsi di persona presso gli uffici comunali situati a Palazzo dei Chierici, in piazza Duomo.
L’amministrazione comunale invita tutti i cittadini interessati a sfruttare questi canali per regolarizzare la propria posizione con le modalità più adatte alle proprie necessità finanziarie.