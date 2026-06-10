Sono quasi ultimate le operazioni di montaggio dell’arena nel piazzale di Villa Bellini che ospiterà lricca rassegna di concerti di questa estate. Tuttavia, nelle scorse settimane non sono mancate le polemiche che hanno diviso in due i cittadini. A riaprire il dibattito sono stati i consiglieri del Movimento 5 Stelle e del PD che hanno posto l’accento sulla salvaguardia del giardino monumentale. Le principali preoccupazioni riguardano:

Tutela del patrimonio : Il timore che il flusso di migliaia di spettatori possa danneggiare l’integrità botanica e monumentale del sito;

: Il timore che il flusso di migliaia di spettatori possa danneggiare l’integrità botanica e monumentale del sito; Sicurezza e impatto: Criticità legate alla gestione della sicurezza pubblica durante i grandi eventi e al disturbo acustico per i residenti della zona;

e impatto: Criticità legate alla gestione della sicurezza pubblica durante i grandi eventi e al disturbo acustico per i residenti della zona; Trasparenza amministrativa: Viene chiesto al Comune di fare chiarezza sull’iter burocratico seguito, domandando quali provvedimenti abbiano effettivamente autorizzato la stagione estiva e se tali atti siano stati regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio e in “Amministrazione Trasparente”.

La questione ha spaccato in due l’opinione pubblica, tra chi segue la stessa linea dei consiglieri di PD e M5S e chi definisce la location adatta agli eventi.