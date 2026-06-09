Si è trasformata in una giornata di tensione e degrado la conclusione dell’anno scolastico nei pressi del liceo Cutelli. Quello che avrebbe dovuto essere un momento di festa è degenerato in una serie di atti vandalici che hanno richiesto l’intervento immediato delle Forze dell’ordine, duramente contestate da alcuni dei presenti.

La condanna delle istituzioni

L’Amministrazione Comunale di Catania ha espresso la propria ferma condanna per quanto accaduto, prendendo posizione attraverso una nota congiunta del sindaco Enrico Trantino e dell’assessore alla Polizia Locale Carmelo Coppolino.

I rappresentanti di Palazzo degli Elefanti hanno manifestato piena solidarietà agli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato che, fin dalle prime ore del mattino, stavano presidiando la zona per garantire l’ordine pubblico. “Esprimiamo piena vicinanza agli agenti, fatti oggetto di insulti e condotte vergognose”, hanno dichiarato Trantino e Coppolino.

Danni a mezzi e veicoli in sosta

Secondo quanto ricostruito, l’episodio ha visto il lancio indiscriminato di uova, farina e vernici. Oltre a colpire il personale in divisa, il materiale imbrattante ha danneggiato le autopattuglie impegnate nel servizio di vigilanza e numerosi veicoli privati che si trovavano regolarmente in sosta nella zona.

L’amarezza per l’atteggiamento degli studenti

A destare particolare rammarico, oltre alla violenza del gesto, è l’identità dei responsabili. Come sottolineato dai vertici dell’Amministrazione, a rendersi protagonisti di tali atti sono stati giovani studenti, molti dei quali giunti al termine del proprio percorso liceale.

“Spiace dover prendere atto di quanto accaduto – hanno concluso il Sindaco e l’Assessore – anche perché i protagonisti sono giovani studenti, alcuni dei quali vicini a concludere non solo l’anno scolastico, ma il loro intero percorso di studi”.