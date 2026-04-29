La Sicilia si prepara a vivere il ponte del 1° Maggio con un andamento meteo tutt’altro che monotono: una fase iniziale dominata dal sole e da temperature sopra la media stagionale sarà seguita da un rapido cambio di scenario proprio nella giornata della Festa dei Lavoratori, quando un fronte freddo porterà instabilità e un temporaneo calo termico. Anche a Catania il tempo seguirà questa evoluzione, alternando fasi miti e soleggiate a momenti più variabili, senza però compromettere del tutto la possibilità di attività all’aperto nel fine settimana.

Giovedì 30 aprile: ultimo giorno stabile prima del cambiamento

Su tutta la Sicilia la giornata di giovedì 30 sarà caratterizzata da condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, grazie alla presenza dell’anticiclone che continuerà a garantire cieli sereni o poco nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori tipici di fine aprile-inizio maggio, con punte fino a 24-26°C nelle aree interne e lungo le coste.

A Catania la giornata sarà particolarmente mite e gradevole, con cielo in prevalenza poco nuvoloso o velato e massime intorno ai 24°C. Il clima, nel complesso, resterà stabile anche nelle ore serali, con valori notturni in lieve calo ma senza particolari variazioni, confermando una fase ancora pienamente primaverile.

Venerdì 1° maggio: instabilità in arrivo per la Festa dei Lavoratori

Il 1° Maggio segnerà un cambio di scenario sul fronte meteorologico: in Sicilia l’anticiclone inizierà a indebolirsi per il passaggio di un veloce fronte freddo che porterà un aumento dell’instabilità atmosferica. La giornata sarà quindi variabile, con schiarite alternate ad annuvolamenti e la possibilità di piogge sparse soprattutto sui settori centro-settentrionali dell’Isola. Le temperature subiranno un lieve calo, pur restando su valori complessivamente miti per il periodo.

A Catania, in particolare, la giornata sarà caratterizzata da condizioni generalmente asciutte o con fenomeni isolati e di breve durata, con massime attorno ai 21°C e un clima comunque gradevole nelle ore centrali. La sensazione generale sarà quella di un tempo più dinamico, ma non pienamente perturbato, con alternanza tra sole e nubi. Le previsioni sono perfette per chi chi desidera esplorare le meraviglie di Catania, che offre tanto, dal mare alla montagna, e per chi vuole partecipare agli eventi organizzati per celebrare la festa dei lavoratori.

Sabato 2 maggio: ritorno del sole ma aria più fresca

Sabato la situazione meteorologica tenderà a migliorare su gran parte della Sicilia, grazie all’allontanamento del fronte perturbato verso sud-est. Il cielo tornerà progressivamente sereno o poco nuvoloso, ma le correnti settentrionali manterranno l’aria più fresca rispetto ai giorni precedenti. Le temperature massime difficilmente supereranno i 20-22°C, soprattutto nelle zone interne.

A Catania la giornata sarà decisamente più stabile, con ampie schiarite e assenza di precipitazioni, ma con un clima leggermente ventilato che renderà l’aria più frizzante rispetto ai giorni precedenti. Le condizioni saranno comunque ideali per attività all’aperto, escursioni e spostamenti verso il litorale o le zone etnee.

Domenica 3 maggio: tempo stabile e clima più gradevole

Domenica la Sicilia tornerà a beneficiare di condizioni di alta pressione, con tempo stabile e soleggiato su gran parte del territorio. Le temperature saranno in lieve ripresa, pur restando su valori tipici primaverili, con massime generalmente comprese tra 20 e 23°C nelle aree costiere e leggermente inferiori nelle zone interne.

A Catania la giornata sarà pienamente soleggiata, con cielo sereno o al più poco nuvoloso e un clima più mite rispetto a sabato, grazie al graduale aumento delle temperature. Le condizioni renderanno particolarmente favorevoli le attività all’aria aperta, chiudendo il ponte del 1° Maggio con un ritorno alla stabilità e a un contesto tipicamente primaverile.