Una situazione di forte criticità sta interessando in questi minuti la tangenziale di Catania. Secondo quanto segnalato da alcuni utenti nel gruppo Facebook “Quelli della Tangenziale di Catania” e i dati in tempo reale su Maps c’è un congestionamento significativo a causa di un incidente lungo il tratto che collega l’area di Misterbianco verso nord, in prossimità del Centro Commerciale “Centro Sicilia” e dell’area logistica.

Il traffico appare paralizzato in diversi segmenti, con segnalazioni multiple di rallentamenti intensi e code che interessano il flusso veicolare in entrambe le direzioni. La situazione è particolarmente complessa nei pressi degli svincoli che collegano la SS121 e le arterie principali, con gli utenti che continuano a inviare aggiornamenti sulla mobilità estremamente lenta.

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