Pagamenti INPS giugno 2026: Giugno 2026 porta con sé il consueto calendario dei pagamenti INPS, con pensioni, assegno unico, assegno di inclusione e le principali prestazioni economiche erogate dall’Istituto. Le date sono già definite e, salvo variazioni, seguiranno lo schema consolidato dei mesi precedenti.

Pensioni: accredito dal 1° giugno

Le pensioni saranno accreditate lunedì 1 giugno 2026, primo giorno bancabile del mese. Nella stessa data inizierà anche il ritiro in contanti presso gli uffici postali per i pensionati con importi fino a 1.000 euro.

Per chi ritira alle Poste, il calendario è suddiviso per cognome:

A-C: 1 giugno

D-K: 3 giugno

L-P: 4 giugno

Q-Z: 5 giugno

Assegno unico: due finestre di pagamento

Per l’assegno unico e universale sono previste due tranche:

18-19 giugno: pagamento regolare mensile

pagamento regolare mensile 26-30 giugno: eventuali nuove domande e arretrati

Le date possono variare leggermente in base alla lavorazione delle pratiche.

Assegno di inclusione: doppio accredito

Anche per l’assegno di inclusione sono previste due erogazioni:

16 giugno 2026: nuovi pagamenti ed eventuali arretrati

nuovi pagamenti ed eventuali arretrati 26 giugno 2026: ricarica ordinaria mensile

NASpI e DIS-COLL: quando arrivano

Per la NASpI i pagamenti sono attesi tra l’8 e il 15 giugno, mentre per la DIS-COLL l’accredito è previsto tra la seconda e la terza settimana del mese.

Scadenze importanti di giugno

Oltre ai pagamenti, giugno 2026 porta anche alcune scadenze rilevanti. Chi non ha aggiornato l’ISEE entro il 28 febbraio deve presentare la DSU entro il 30 giugno per evitare riduzioni o sospensioni dell’assegno unico e dell’assegno di inclusione.

Attenzione anche al 730: chi ha scelto l’INPS come sostituto d’imposta potrebbe vedere variazioni sugli importi della pensione nei mesi successivi per effetto dei conguagli fiscali.

Come controllare i pagamenti INPS

Per verificare importi e stato dei pagamenti è necessario: