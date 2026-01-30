Scadenze fiscali febbraio 2026: Febbraio è uno dei mesi più intensi per professionisti, imprese e contribuenti, con numerosi adempimenti fiscali da rispettare. Tra versamenti Iva, contributi previdenziali, liquidazioni, rateizzazioni e comunicazioni obbligatorie, il rischio di dimenticare una scadenza è alto. Segnare in anticipo le date chiave è essenziale per evitare sanzioni e ritardi. Ecco il riepilogo completo delle scadenze fiscali febbraio 2026 da non perdere.

2 febbraio 2026: primi adempimenti del mese

Contratti di locazione: registrazione e versamento dell’imposta di registro tramite F24 Elide per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, se non si opta per la cedolare secca.

registrazione e versamento dell’imposta di registro tramite F24 Elide per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, se non si opta per la cedolare secca. Distributori carburante: trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi a benzina e gasolio del mese precedente per impianti ad alta automazione.

trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi a benzina e gasolio del mese precedente per impianti ad alta automazione. Acquisti intracomunitari: presentazione della dichiarazione mensile da parte di enti non commerciali e agricoltori esonerati tramite modello Intra 12.

presentazione della dichiarazione mensile da parte di enti non commerciali e agricoltori esonerati tramite modello Intra 12. Iva intracomunitaria: liquidazione e versamento dell’Iva sugli acquisti intracomunitari di dicembre 2025 tramite F24.

liquidazione e versamento dell’Iva sugli acquisti intracomunitari di dicembre 2025 tramite F24. Ravvedimento e rateizzazioni: pagamento dell’11ª rata dell’imposta sostitutiva per soggetti Isa aderenti a concordati preventivi 2024–2025.

pagamento dell’11ª rata dell’imposta sostitutiva per soggetti Isa aderenti a concordati preventivi 2024–2025. Sistema tessera sanitaria: ultimo giorno utile per trasmissione dei dati sanitari 2025.

16 febbraio 2026: adempimenti di metà mese

Iva mensile: liquidazione e versamento per gennaio 2026.

liquidazione e versamento per gennaio 2026. Ritenute alla fonte: versamento delle ritenute Irpef su redditi da lavoro dipendente, autonomo e assimilati di gennaio.

Contributi Inps: pagamento da parte dei datori di lavoro, committenti e gestione separata.

pagamento da parte dei datori di lavoro, committenti e gestione separata. Contributi fissi artigiani e commercianti: pagamento della quarta rata 2025.

Associazioni e regime 398/1991: liquidazione e versamento dell’Iva del quarto trimestre 2025.

liquidazione e versamento dell’Iva del quarto trimestre 2025. Autoliquidazione Inail: pagamento del premio assicurativo 2026/2027.

pagamento del premio assicurativo 2026/2027. Fatturazione differita Iva: emissione e registrazione delle fatture relative a gennaio.

20-28 febbraio 2026: scadenze finali del mese