Scadenze fiscali febbraio 2026: Febbraio è uno dei mesi più intensi per professionisti, imprese e contribuenti, con numerosi adempimenti fiscali da rispettare. Tra versamenti Iva, contributi previdenziali, liquidazioni, rateizzazioni e comunicazioni obbligatorie, il rischio di dimenticare una scadenza è alto. Segnare in anticipo le date chiave è essenziale per evitare sanzioni e ritardi. Ecco il riepilogo completo delle scadenze fiscali febbraio 2026 da non perdere.
2 febbraio 2026: primi adempimenti del mese
- Contratti di locazione: registrazione e versamento dell’imposta di registro tramite F24 Elide per contratti stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2026, se non si opta per la cedolare secca.
- Distributori carburante: trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri relativi a benzina e gasolio del mese precedente per impianti ad alta automazione.
- Acquisti intracomunitari: presentazione della dichiarazione mensile da parte di enti non commerciali e agricoltori esonerati tramite modello Intra 12.
- Iva intracomunitaria: liquidazione e versamento dell’Iva sugli acquisti intracomunitari di dicembre 2025 tramite F24.
- Ravvedimento e rateizzazioni: pagamento dell’11ª rata dell’imposta sostitutiva per soggetti Isa aderenti a concordati preventivi 2024–2025.
- Sistema tessera sanitaria: ultimo giorno utile per trasmissione dei dati sanitari 2025.
16 febbraio 2026: adempimenti di metà mese
- Iva mensile: liquidazione e versamento per gennaio 2026.
- Ritenute alla fonte: versamento delle ritenute Irpef su redditi da lavoro dipendente, autonomo e assimilati di gennaio.
- Contributi Inps: pagamento da parte dei datori di lavoro, committenti e gestione separata.
- Contributi fissi artigiani e commercianti: pagamento della quarta rata 2025.
- Associazioni e regime 398/1991: liquidazione e versamento dell’Iva del quarto trimestre 2025.
- Autoliquidazione Inail: pagamento del premio assicurativo 2026/2027.
- Fatturazione differita Iva: emissione e registrazione delle fatture relative a gennaio.
20-28 febbraio 2026: scadenze finali del mese
- 20 febbraio: contributi Enasarco relativi al quarto trimestre 2025.
- 25 febbraio: presentazione elenchi Intrastat per operazioni intracomunitarie di gennaio 2026.
- 28 febbraio: pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre 2025, pagamento undicesima rata Rottamazione-quater, presentazione domande Cigo per eventi di gennaio, versamento contributi Fasi per dirigenti e modello OT23 Inail per riduzione premio.