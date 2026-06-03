Amazon Prime Day 2026: Quest’anno l’appuntamento con il Prime Day arriverà in anticipo rispetto alle passate edizioni. Già a fine aprile Amazon aveva anticipato che lo shopping dell’evento si sarebbe concentrato a giugno, mantenendo però il massimo riserbo sui giorni esatti. Quest’anno l’evento torna dall’23 all’26 giugno.

Amazon Prime Day 2026: gli sconti più attesi

Come da tradizione, gli iscritti al servizio Amazon Prime avranno l’opportunità di accedere a centinaia di migliaia di sconti in tantissimi settori, spaziando dall’elettronica all’abbigliamento, fino ad arrivare a casa, giardino, cosmesi e cura della persona. Amazon ha già svelato che saranno messi in promozione articoli di brand di primissimo piano affiancati da una ricca selezione di eccellenze Made in Italy.

Inoltre, per chi ama la musica, sono previsti ben quattro mesi di utilizzo completamente gratuito di Amazon Music Unlimited, un’opportunità riservata a chi non ha mai attivato il servizio. Chi invece vuole rifare il look potrà scegleire tra tantissimi articolo di abbigliamento e usufruire dell’opzione prova prima, paga poi!

Naturalmente, chi non possiede ancora un abbonamento non rimarrà escluso: basta registrarsi sulla piattaforma e, se si è idonei, sfruttare il classico periodo di prova gratuita per accedere a tutti gli sconti del Prime Day. In questo modo si potrà entrare immediatamente nel mondo dei vantaggi standard di Amazon, che includono le spedizioni rapide e gratuite anche in 24 ore o in giornata, l’intrattenimento di film e serie su Prime Video, lo spazio d’archiviazione illimitato di Amazon Photos, oltre ai cataloghi digitali di Prime Reading per i libri, Amazon Music Prime e la piattaforma di gaming Amazon Luna.

Amazon Prime Day 2026: le tariffe di cui usufruire

Per approfittare degli sconti, è indispensabile essere abbonati al servizio Prime. Il costo standard è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno, con un mese di prova gratuito. Per gli studenti e i giovani tra i 18 e i 22 anni sono previste tariffe ridotte a 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno, con tre mesi di prova gratuita e un rimborso del 10% su alcune categorie di prodotti. Amazon offre inoltre per l’occasione una promozione speciale: 7 giorni di Prime a 0,49 euro, pensata proprio per permettere a tutti di partecipare all’evento senza un impegno a lungo termine.