Amazon Prime Day 2025: si avvicina la Festa delle offerte Prime, che si terrà il 7 e l’8 ottobre e promette affari e sconti esclusivi su marchi di elettronica, casa, cucina, giocattoli e cura della persona. L’evento include anche uno spazio speciale dedicato al “Made in Italy”, pensato appositamente per valorizzare prodotti italiani e PMI. Per poter accedere alle offerte, è necessario essere abbonati ad Amazon Prime, con tariffe standard o agevolate per studenti e giovani, ma è stata prevista anche una promozione speciale di 7 giorni a soli 0,49 euro. Di seguito dettagli e consigli per approfittare degli Amazon Prime Day 2025.

Amazon Prime Day 2025: marchi e categorie in offerta

Durante le due giornate dell’evento, gli iscritti potranno usufruire di sconti su una vasta gamma di brand e prodotti. Tra i marchi più attesi ci sono Bosch, Braun, Microsoft, Samsung, Philips, Ghd, Oral-B, Lego, De’ Longhi e Logitech. Le categorie interessate dagli sconti includono quindi elettronica, articoli per la casa e la cucina, giocattoli e cura della persona. Secondo Amazon, la Festa delle Offerte Prime è “l’evento esclusivo per i clienti Prime, con offerte personalizzate e marchi top”, che permette di ottenere vantaggi unici come Prime Video, Prime Delivery e Amazon Music.

Amazon Prime Day 2025: come accedere e tariffe speciali

Per approfittare degli sconti, è indispensabile essere abbonati al servizio Prime. Il costo standard è di 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno, con un mese di prova gratuito. Per gli studenti e i giovani tra i 18 e i 22 anni sono previste tariffe ridotte a 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno, con tre mesi di prova gratuita e un rimborso del 10% su alcune categorie di prodotti. Amazon offre inoltre per l’occasione una promozione speciale: 7 giorni di Prime a 0,49 euro, pensata proprio per permettere a tutti di partecipare all’evento senza un impegno a lungo termine.

Amazon Prime Day 2025: strategie per non perdere le offerte

Per non lasciarsi sfuggire le promozioni più interessanti, è consigliato impostare le notifiche tramite l’app ufficiale Amazon, disponibile su iOS e Android. Una volta installata, basta aprire il menu principale, selezionare Notifiche e attivare l’opzione “Offerte che segui” o “Lista d’attesa”. Successivamente, è possibile scegliere i prodotti di interesse e aggiungerli alla lista o seguire le offerte specifiche, così da ricevere aggiornamenti in tempo reale e ottimizzare lo shopping durante le due giornate di sconti.