Black Friday 2025: la data ufficiale? 28 novembre! Ma bisogna ben tenere a mente che le offerte non inizieranno tutte nello stesso giorno. È ormai abitudine di molti negozi avviare le promozioni in anticipo, con circa due o tre giorni prima della data ufficiale di inizio sconti. Proprio per questo sarà fondamentale tenere gli occhi aperti su tutti i prodotti che si desiderano acquistare, ed essere pronti quindi non appena le promozioni verranno avviate, così da non perdere nessuna occasione. Gli articoli più richiesti, infatti, tendono ad esaurirsi rapidamente, quindi meglio non perdere tempo se si punta a un prodotto specifico.

Gli sconti del Black Friday saranno solo i primi a farli gli utenti potranno accedere infatti subito dopo arriverà il Cyber Monday, che quest’anno cade il 1 dicembre. Di seguito le offerte da non perdere e alcuni utili consigli.

Black Friday 2025, di cosa si tratta?

Il Black Friday è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’anno! Letteralmente tradotto come “venerdì nero”, questa giornata segna l’inizio ufficiale dello shopping natalizio, subito dopo il Giorno del Ringraziamento. In altre parole: 24 ore di super sconti che, però, non si limitano sempre al solo venerdì. Molti negozi iniziano le loro offerte in anticipo, qualche giorno o addirittura settimane prima del 28 novembre, e spesso prolungano gli sconti anche nei giorni successivi.

Il Black Friday ha origini più recenti di quanto si pensi, risale infatti al 1924! Intorno a queste a giornata di sconti sono nate diverse leggende. Una delle più discusse, riportata anche dalla BBC, fa riferimento alla Guerra di Secessione e alla schiavitù. Secondo questa versione, i proprietari terrieri avrebbero svenduto i loro schiavi durante il venerdì che precedeva l’inverno, per liberarsi di loro prima della stagione fredda. Tuttavia, questa teoria è stata ampiamente smentita da indagini storiche, che l’hanno etichettata come una “leggenda metropolitana”. In realtà, il termine “Black Friday” si riferisce semplicemente al periodo dell’anno in cui i negozi passano “dal rosso al nero” nei bilanci.

Black Friday 2025, i consigli utili

Prima che arrivi il Black Friday si consiglia di dedicare qualche minuto a riflettere su ciò che si desidera veramente e monitorare così i prezzi di listino. Questo aiuterà tutti gli utenti a capire se le offerte sono veramente vantaggiose. Si consiglia quindi di rimanere sempre aggiornati, di seguire i negozi e brand preferiti sui vari social media, e iscriversi alle loro newsletter, infatti molti negozi lanceranno offerte da anticipati ho sconti speciali riservati esclusivamente ai propri iscritti. Un altro trucco utile è sfruttare la funzione “lista dei desideri”, che quasi tutti i negozi online offrono. Aggiungendo gli articoli che ti interessano sin da ora, così quando finalmente inizieranno le vendite si potrà procedere direttamente al pagamento.

Black Friday 2025, gli sconti anticipati su Amazon

Amazon anticipa le offerte del Black Friday! Il colosso americano dell’e-commerce ha già annunciato centinaia di prodotti con prezzi al ribasso. Robot aspirapolvere, friggitrici ad aria, grandi elettrodomestici e molti altri prodotti per la casa sono già in offerta, con sconti che possono superare il 50%. Per quest’anno Amazon ha deciso di giocare d’anticipo, anticipando ti cerco una settimana inizio delle offerte. Si tratta però di vere e proprie promozioni quotidiane. Si invitano così tutti gli utenti a controllare costantemente la piattaforma per non lasciarsi sfuggire le offerte lampo! Si tratta di un’occasione unica per rinnovare casa o per poter acquistare senza stress e a prezzi ribassati tutti i regali di Natale.