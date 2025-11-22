Circa 5,5 milioni di italiani dovranno aspettare dicembre inoltrato, e l’arrivo della tredicesima, per poter affrontare le spese natalizie, mentre oltre 6 milioni hanno già iniziato a comprare i regali di Natale. Tra questi, circa 800.000 hanno richiesto un prestito presso un istituto finanziario. Questi sono i risultati di un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Research, condotta su un campione rappresentativo di adulti tra i 18 e i 74 anni, intervistati ad ottobre 2025.

I dati raccolti

Secondo il sondaggio, tra chi ha già iniziato lo shopping natalizio, il 7,7% ha scelto la formula “buy now pay later”, che consente di dilazionare il pagamento in 3 o 4 rate senza interessi, mentre il 12% ha optato per un prestito personale o una forma di credito al consumo, rivolgendosi a una banca o a una finanziaria. Inoltre, quasi la metà degli italiani intervistati, il 48%, ha dichiarato di iniziare a fare shopping per il Natale il prima possibile, principalmente per motivi economici. Molti italiani cercano quindi di approfittare di offerte e promozioni legati ad eventi occasionali come il Black Friday o il cyber monday, così da ridurre la spesa complessiva.

L’anticipo sugli acquisti non riguarda solo i regali: ben 5,2 milioni di italiani hanno già cominciato a fare scorte di prodotti alimentari per i pranzi e le cene delle festività. Nel frattempo, circa 800.000 italiani hanno già chiesto un prestito alle banche per finanziare i regali di Natale. I dati raccolti evidenziano come, a causa dell’inflazione e delle spese straordinarie di fine anno, sempre più famiglie ricorrano al debito per affrontare le spese natalizie.