One more time. Storie di rinascita per imparare a cadere meglio. Le seconde possibilità non capitano, ce le costruiamo. Ma come trovare il coraggio di provarci ancora una volta? Ti sei mai trovato a fine corsa, dopo un fallimento rovinoso che non osi confessare a nessuno? In questo libro Luca Casadei, autore del podcast rivelazione «One More Time», ci mette faccia a faccia con persone che hanno dovuto affrontare i propri demoni per diventare quello che sono oggi. Persone che hanno sbagliato, a volte in modo imperdonabile, e tuttavia hanno trovato la forza di rimettersi in piedi. Attraverso le loro storie, Luca ci trasmette le emozioni vissute quando tocchiamo il fondo, donandoci gli strumenti necessari per trasformare le cadute in occasioni per spiccare il volo. Perché tutti ci facciamo male, ma c’è sempre un modo per rinascere.