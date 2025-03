L’Università di Catania ha recentemente annunciato l’indizione di un concorso per l’anno accademico 2024/2025, finalizzato all’assegnazione di sette premi destinati a valorizzare la ricerca e la progettazione nelle discipline artistiche, con particolare attenzione allo studio e alla progettazione dello spazio CUT (Centro Universitario Teatrale). L’iniziativa ha l’obiettivo di sostenere il talento degli studenti e dei ricercatori dell’Università di Catania, premiando le migliori proposte nel campo delle discipline artistiche.

I premi destinati

I premi saranno distribuiti in diverse categorie, a seconda del livello di studio e delle specifiche caratteristiche delle proposte. In particolare, un premio del valore di 3.000 euro sarà destinato a una tesi di dottorato conseguita presso l’Università di Catania. Inoltre, saranno assegnati due premi da 1.500 euro ciascuno, riservati a due proposte di tesi di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, anch’esse da conseguire presso l’Università di Catania. Infine, saranno previsti quattro premi da 1.000 euro ciascuno per le migliori proposte di tesi di laurea triennale, sempre destinate a studenti dell’Ateneo catanese.

La partecipazione al concorso avverrà esclusivamente in modalità telematica, attraverso la compilazione di un apposito modulo online. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 17 aprile 2025. Per le proposte di tesi di laurea, sarà necessario presentare anche un progetto o un abstract approvato e sottoscritto dal docente tutor della tesi, che dovrà fungere da garante per la validità e la qualità del progetto.

Per quanto riguarda invece la partecipazione alla selezione di merito per i premi destinati alle tesi di dottorato, i candidati dovranno fornire le stesse informazioni personali e dichiarazioni richieste per le tesi di laurea, tra cui il documento di identità valido. Sarà altresì necessario presentare una dichiarazione di presa visione del bando, ma in questo caso non sarà richiesto l’invio di un progetto o abstract approvato dal docente tutor, dato che si tratta di tesi già conseguiste.