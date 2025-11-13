L’Università di Catania ha indetto la seconda edizione del concorso per l’assegnazione di un premio di laurea dell’importo di 1.000 euro, finanziato da Elleerre Pharma. Si tratta di un riconoscimento dedicato a tutti gli studenti che hanno approfondito il tema delle patologie neuro-muscolo-scheletriche nell’età evolutiva. l’obiettivo anche per questa seconda edizione rimane sempre lo stesso: onorare il lavoro del prof. Lorenzo Pavone, già ordinario di Pediatria a Unict.

I requisiti specifici per la partecipazione

Possono concorrere all’assegnazione del premio di tesi tutti gli studenti laureati in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Catania che soddisfino tutti i seguenti requisiti:

abbiano conseguito il titolo negli anni accademici 2022/23 o 2023/24, entro la durata prevista del corso di studi;

abbiano ottenuto una votazione non inferiore a 110/110 e lode;

abbiano discusso una tesi sperimentale sulle patologie neuro-muscolo-scheletriche nell’età evolutiva e siano state proposte per il premio.

Come candidarsi e l’assegnazione del premio

la partecipazione al concorso per vincere la borsa di studio avverrà esclusivamente attraverso il form online. Inoltre, Le istanze devono essere compilate e inviate entro il 5 dicembre 2025. Si ricorda che dovrà essere allegata, nel momento della domanda, anche la copia della tesi di laurea e una copia di un documento di identità in corso di validità. L’assegnazione del premio sarà determinata da una commissione appositamente nominata dal Rettore, che sceglierà il/la concorrente ritenuto/a più meritevole. In caso di parità di merito, verranno considerati il voto di laurea e l’età del/la candidato/a.

In caso di rinuncia del vincitore, il premio per la tesi di laurea potrà essere assegnato al successivo candidato risultato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.

Qui il bando ufficiale con tutte le informazioni necessari per presentare domanda.