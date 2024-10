Il “Premio Migliore Tesi in Linea con Bioarchitettura” è alla sua settima edizione e rappresenta un importante riconoscimento per gli studenti e i ricercatori impegnati nello studio della sostenibilità. Questo concorso è rivolto a tesi di: Dottorato, Master, Laurea Magistrale e Triennale, senza alcun limite di disciplina. Sono ammessi lavori provenienti da indirizzi di studio quali: Beni Culturali, Agraria, Architettura, Chimica, Ingegneria, Geologia, Archeologia e molti altri, purché affrontino i temi della bioarchitettura e della sostenibilità ambientale.

Si ricorda che le tesi devono necessariamente trattare argomenti che riguardano la sostenibilità ambientale, l’uso di materiali ecologici e pratiche costruttive innovative che rispettino l’ambiente.

Termine di scadenza per presentare domanda

È stata prorogata al 30 novembre 2024 la scadenza per partecipare al bando di concorso intitolato a “Ugo Cantone”. Questa decisione è stata presa per garantire a un numero maggiore di studenti la possibilità di presentare le proprie ricerche e tesi. Il premio ha come obiettivo principale quello di stimolare l’interesse delle nuove generazioni verso la sostenibilità ambientale e l’uso responsabile delle risorse naturali e antropiche.

Iniziative dell’IBAR

L’IBAR – Istituto di BioArchitettura e Ricerca, è attivamente impegnato nella promozione della cultura della bioarchitettura e nella ricerca di soluzioni sostenibili. L’istituto collabora con diverse istituzioni e associazioni, tra cui il Consorzio Comunale di Siracusa, la Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, la SDS di Architettura e l’ANCE (Associazione Nazionale dei Costruttori Edili) di Siracusa. Questa collaborazione si traduce in una sinergia efficace per il promozione di progetti di sviluppo sostenibile e nella diffusione della cultura ambientale.

Il premio in denaro

Il concorso offre un premio economico di 800 euro, che verrà conferito all’autore della tesi vincitrice, valutata in base alla sua coerenza con i temi del bando. Oltre al premio principale, sono previste menzioni speciali per lavori di particolare merito, con la possibilità di stage curriculari presso l’Istituto di BioArchitettura e Ricerca. Questi stage rappresentano un’opportunità unica per i giovani talenti di acquisire esperienza pratica nel campo della bioarchitettura, lavorando a fianco di esperti nel settore e contribuendo a progetti reali che mirano a promuovere la sostenibilità.

Per maggiori informazioni consultare il bando ufficiale.