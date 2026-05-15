Il bonus università 2026 rappresenta lo strumento principale per abbattere i costi delle tasse accademiche, offrendo esoneri totali o parziali basati sulla situazione economica del nucleo familiare.

In questa guida dettagliata ecco come funziona la No Tax Area, quali sono le soglie ISEE aggiornate per il 2026 e come presentare domanda presso il proprio Ateneo.

Bonus Università e la “No Tax Area”

Il bonus università consiste nell’esonero dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuo, ovvero la tassa di iscrizione principale. Introdotto originariamente con lo “Student Act”, questo sistema permette agli studenti di studiare gratuitamente o con forti sconti in base al proprio reddito.

Quando lo sconto raggiunge il 100%, si parla comunemente di No Tax Area. Questo beneficio non è un rimborso monetario diretto, ma uno sconto applicato direttamente sui bollettini delle tasse emessi dall’università.

Bonus Università 2026: le soglie ISEE

Il criterio principale per accedere al beneficio è il valore dell’ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio. Per il 2026, il sistema di esoneri è articolato in diverse fasce di reddito.

L’esonero totale (100%) spetta a tutti gli studenti con un ISEE non superiore a 22.000 euro. Per chi supera questa soglia, sono previste riduzioni progressive: si ha diritto a uno sconto dell’80% con un ISEE fino a 24.000 euro, del 50% fino a 26.000 euro, del 25% fino a 28.000 euro e, infine, di una riduzione del 10% per la fascia compresa tra i 28.000 e i 30.000 euro.

Oltre al fattore economico, i singoli Atenei possono introdurre criteri di merito accademico, come il conseguimento di un numero minimo di CFU (crediti) o il mantenimento di una media voti elevata.

Le novità della Legge di Bilancio 2026

Il 2026 segna un passo avanti importante. La nuova Legge di Bilancio ha stanziato 250 milioni di euro annui per potenziare le borse di studio. L’obiettivo principale è eliminare la figura dell’idoneo non beneficiario, assicurando che chiunque abbia i requisiti riceva concretamente l’aiuto economico.

Questa maggiore disponibilità finanziaria permette alle Università e alle Regioni di applicare i criteri di accesso con più flessibilità, garantendo che il bonus università e la No Tax Area siano supportati da una copertura integrale dei fondi.

Costi inclusi ed esclusi dalle agevolazioni

Il contributo onnicomprensivo universitario accorpa diverse voci di spesa (come assicurazione e tasse di laurea). Il bonus agisce proprio su questo importo. Tuttavia, esistono dei costi fissi che lo studente deve comunque corrispondere, in quanto esclusi per legge dall’esonero:

Imposta di bollo (solitamente di 16 euro).

Tassa regionale per il diritto allo studio (il cui importo varia da regione a regione).

Eventuali diritti di segreteria o tasse per esami di abilitazione.

Bonus Università: come richiederlo

Per ottenere lo sconto, non esiste un portale unico nazionale: la domanda va presentata direttamente alla segreteria del proprio Ateneo.

Il primo passo fondamentale è richiedere l’Attestazione ISEE 2026 entro le scadenze fissate dall’università. Successivamente, basterà accedere all’area riservata del portale dello studente e autorizzare l’acquisizione dei dati dall’INPS o inserire manualmente il protocollo della DSU. È sempre consigliabile consultare il bando specifico del proprio Ateneo per verificare se esistono requisiti di merito aggiuntivi o scadenze particolari.