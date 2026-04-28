MIT-UNICT 2026; Un’esperienza formativa internazionale, gratuita e altamente qualificante, che mette al centro uno dei temi più urgenti del nostro tempo: l’adattamento ai cambiamenti climatici. La MIT-UNICT Summer School 2026 – Climate Resilient Solutions for Sicily, organizzata dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura dell’Università degli Studi di Catania in collaborazione con il prestigioso Massachusetts Institute of Technology e con la partecipazione dell’Università La Sapienza di Roma, si svolgerà dal 15 al 26 giugno 2026 tra Siracusa e Catania. L’iniziativa si inserisce nel progetto SAFI3, finanziato dal PNRR, e rappresenta un’opportunità concreta per acquisire competenze avanzate e contribuire allo sviluppo di soluzioni sostenibili per il territorio Siciliano.

Due settimane tra Siracusa e Catania: un’aula senza confini

La Summer School si articolerà in due momenti distinti ma complementari: dal 15 al 19 giugno le attività si terranno a Ortigia, nel cuore di Siracusa, mentre dal 22 al 26 giugno il programma proseguirà a Catania. Questo doppio contesto permetterà ai partecipanti di osservare da vicino differenti criticità ambientali e territoriali, trasformando la Sicilia in un laboratorio reale di studio e progettazione.

Durante queste due settimane, studenti dell’Università di Catania, del MIT e de La Sapienza lavoreranno insieme in un ambiente internazionale e interdisciplinare, condividendo conoscenze, approcci e metodologie. Il confronto tra realtà accademiche diverse rappresenta uno degli elementi più qualificanti dell’esperienza, favorendo non solo la crescita tecnica ma anche lo sviluppo di competenze trasversali come il lavoro in team e la capacità di affrontare problemi complessi in contesti globali.

90 ore di formazione tra teoria, laboratorio e attività sul campo

Il programma prevede un totale di 90 ore di attività, distribuite tra lezioni teoriche, esercitazioni progettuali e ricerca in campo. Le lectures, tenute da docenti e ricercatori di fama internazionale provenienti da università ed enti di ricerca, forniranno le basi teoriche necessarie per comprendere gli impatti dei cambiamenti climatici nei contesti mediterranei.

A queste si affiancheranno attività laboratoriali altamente pratiche, in cui gli studenti analizzeranno dati ambientali, idrologici e climatici reali per sviluppare soluzioni innovative. L’obiettivo è progettare strategie di adattamento efficaci per la gestione delle risorse idriche, la protezione delle coste da fenomeni estremi come cicloni e medicanes, e la tutela di ecosistemi e infrastrutture vulnerabili.

Le attività in campo, infine, permetteranno di raccogliere dati direttamente sul territorio e di testare metodologie di monitoraggio e analisi, rendendo l’esperienza ancora più concreta e immersiva. Un approccio didattico completo, che integra teoria e pratica per formare professionisti capaci di intervenire in contesti reali.

Partecipazione gratuita, selezione e opportunità accademiche

La partecipazione è completamente gratuita per gli studenti dell’Università di Catania, grazie al supporto della Scuola Superiore di Catania nell’ambito del progetto SAFI3. Sono inclusi alloggio in residence a Siracusa, materiale didattico, attività sul campo, eventi di socializzazione ed escursioni.

Tuttavia, i posti disponibili sono limitati: saranno selezionati solo 8 studenti UNICT tra iscritti all’ultimo anno della laurea triennale in Ingegneria Civile, Ambientale e Gestionale e studenti delle lauree magistrali afferenti al Dipartimento DICAr o alla Scuola Superiore di Catania. Le candidature saranno valutate sulla base di lettera motivazionale, curriculum vitae, piano di studi e certificazioni linguistiche, per un totale di 60 punti, a cui si aggiungerà un colloquio finale da 40 punti, durante il quale verrà verificata anche la conoscenza della lingua inglese.

La scadenza per presentare domanda è fissata al 15 maggio 2026, inviando tutta la documentazione richiesta via email. Un processo selettivo rigoroso, che punta a individuare candidati motivati e pronti a contribuire attivamente al programma, per ulteriori dettagli leggi il bando ufficiale.

Crediti formativi, ricerca e uno sguardo al futuro

Oltre all’elevato valore formativo, la Summer School offre anche un riconoscimento accademico concreto: fino a 9 CFU, spendibili nel proprio percorso universitario, e la possibilità di ottenere un voto aggiuntivo di laurea. Non solo: alcuni partecipanti potranno essere selezionati per proseguire le attività di ricerca per un ulteriore mese, collaborando direttamente con studenti e ricercatori del MIT presso i dipartimenti dell’Università di Catania.

Questa prospettiva rende l’iniziativa non solo un’esperienza didattica, ma un vero e proprio ponte verso il mondo della ricerca internazionale. In un’epoca in cui le sfide climatiche richiedono competenze sempre più avanzate e interdisciplinari, opportunità come questa rappresentano un investimento fondamentale per il futuro professionale degli studenti.

Un’occasione per diventare protagonisti del cambiamento

La MIT-UNICT Summer School 2026 non è semplicemente un corso estivo, ma un’esperienza trasformativa che unisce formazione, ricerca e impegno concreto verso il territorio. In un contesto come quello siciliano, particolarmente esposto agli effetti dei cambiamenti climatici, formare nuove competenze significa contribuire direttamente alla costruzione di un futuro più resiliente.

Per gli studenti dell’Università di Catania, questa è un’occasione unica per mettersi in gioco, confrontarsi con realtà internazionali e partecipare attivamente alla progettazione di soluzioni innovative. Il conto alla rovescia è iniziato: la scadenza del 15 maggio si avvicina, e con essa la possibilità di entrare a far parte di un’esperienza che guarda lontano.