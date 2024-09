L’amministrazione di Mascali, si conferma sempre più all’avanguardia nel campo della sostenibilità, avviando da tempo un ambizioso progetto per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile, un’iniziativa che mora a ridurre significativamente l’impatto del caro energia sui cittadini e le imprese locali.

Un contributo regionale di circa 14 mila euro, col quale l’ente ha potuto avviare questa importante iniziativa. L’amministrazione ha deciso di avvalersi della competenza del prof. Sebastiano D’Achille, il quale ha accettato di fornire il suo supporto a titolo completamente gratuito.

“Siamo estremamente soddisfatti di poter contare sulla collaborazione di D’Achille” dichiara il vice sindaco Veronica Musumeci “la sua consolidata esperienza e le sue competenze saranno fondamentali per la riuscita di questo progetto, che rappresenta una sfida importante per la nostra comunità. Grazie a questa iniziativa, non solo riusciremo a ridurre i costi energetici, ma anche a contribuire alla tutela dell’ambiente”.

“La creazione di una comunità energetica rinnovabile è una scelta strategica che può portare numerosi benefici al territorio, Sono convinto che, lavorando insieme riusciremo a raggiungere risultati significativi. L’adesione ad una comunità energetica consente di trarre notevoli benefici di diversa natura. In primis i benefici derivanti dalla drastica riduzione delle emissioni di CO2 quale logica conseguenza dell’incremento della produzione di energia a fonte rinnovabile” Le parole del Prof D’Achille.

Questo progetto si inserisce in un contesto più ampio di politiche energetiche sostenibili, che l’Amministrazione comunale di Mascali sta promuovendo con determinazione. L’obiettivo è quello di fare di Mascali un comune via via sempre più green e all’avanguardia nel territorio del Catanese.