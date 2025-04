Pasqua 2025 Sicilia: Pasqua 2025 si avvicina e, con l’arrivo delle festività, è tempo di iniziare a pianificare come trascorrere al meglio questi giorni di festa. Le previsioni meteo fanno ben sperare, si prevede una giornata all’insegna del sole e di temperature miti, perfette per gite fuori porta e momenti di relax all’aria aperta. È quindi l’occasione ideale per godersi le bellezze della Sicilia, tra tradizioni, paesaggi mozzafiato e buona cucina. Che si scelga di restare a Catania o di esplorare altri angoli suggestivi dell’Isola, le opportunità non mancano: dalle passeggiate sul lungomare, alle escursioni sull’Etna, dalle processioni storiche dei borghi. Di seguito qualche spunto su come poter festeggiare in maniera diverse le festività pasquali, tra cultura, natura e bellezze locali.

Pasqua 2025 Sicilia, l’evento “Borghi dei Tesori Fest”

Proprio per la giornata di Pasqua 2205, si potranno visitare diversi borghi siciliani! Passeggiate tra panorami mozzafiato e bellezze tipiche. “Borghi dei Tesori Fest” si tratta di un progetto realizzato da Le Vie dei Tesori. Quest’anno a Pasqua si potranno visitare tre affascinanti borghi siciliani: Collesano (PA), Licodia Eubea (CT) e Cassaro (SR). A Collesano si vivrà la suggestiva “Cerca”, una Via Crucis itinerante tra antiche chiese e il Museo della Targa Florio. A Cassaro invece si inviteranno i visitatori a intraprendere un viaggio tra arte sacra e natura, con la sua pista ciclabile lungo l’ex ferrovia dell’Anapo, immersa tra mulini, pioppi e querce. Licodia Eubea invita a scoprire grotte rupestri, conventi e palazzi barocchi, tra cui Palazzo Mugnos.

Pasqua 2025 Sicilia, la Pasqua bizantina

A Piana degli Albanesi (PA) e nei borghi arbëreshë di Sicilia come Contessa Entellina, Santa Cristina Gela, Mezzojuso e Palazzo Adriano, la Pasqua è un’esperienza unica, immersa nelle antiche tradizioni del rito greco-bizantino. Qui, la Settimana Santa (Java e Madhe) è vissuta con grande solennità: celebrazioni in greco e albanese, canti liturgici, incensi e antichi gesti sacri si intrecciano in un’atmosfera spirituale intensa. E proprio durante la domenica di Pasqua, si potrà assistere al corteo delle donne in abiti tradizionali, che sfilerà per il Corso Kastriota, mentre i papàs impartiscono la benedizione e distribuiscono le vetë të kuqe, le tipiche uova rosse simbolo di rinascita.

Pasqua 2025 Sicilia, i più bei sentieri sull’Etna

Perché non trascorrere una piacevole mattinata di Pasqua tra i suggestivi sentieri dell’Etna, immersi nella natura e nei paesaggi vulcanici unici al mondo? Tra i percorsi più belli segnaliamo il Sentiero Monte Zoccolaro, con vista spettacolare sulla Valle del Bove, e il Sentiero Schiena dell’Asino, perfetto per famiglie e facilmente accessibile. Da non perdere anche il Sentiero Sartorius, tra boschi e colate laviche storiche, e il Sentiero Monte Nero degli Zappini, uno dei più antichi dell’area protetta. Un ottima occasione per un bel picnic tra trekking e natura!

Tra città, cultura e spiagge!

Perché non trascorrere la Pasqua in una delle città più suggestive della Sicilia, come Ortigia, Noto o Cefalù? Luoghi ricchi di fascino, storia e bellezze architettoniche, ideali per vivere una giornata tra cultura, sapori e relax. Dopo aver assistito alle tradizionali celebrazioni, ci si può fermare in uno dei ristorantini del centro per gustare piatti tipici pasquali e specialità locali. Nel pomeriggio si potrebbe perseguire con una passeggiata sul lungomare!