L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica che alle ore 12:12 UTC, si è osservata dalle telecamere di sorveglianza un’esplosione impulsiva dal cratere Bocca Nuova che ha prodotto un’emissione di cenere che si è dispersa, nell’arco di qualche minuto, nei quadranti orientali del vulcano.

Dal punto di vista sismico, alle ore 12:12 UTC è stato registrato un transiente di ampiezza superiore alla norma, correlabile ad attività esplosiva. Ad esso è associato un evento infrasonico localizzato nell’area della Bocca Nuova. L’ampiezza media del tremore ha subito un moderato incremento dalle prime ore di oggi fino alle 08: 40 UTC circa, portandosi nella fascia dei valori medi dove attualmente permane. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore risulta tra i crateri NEC e VOR, alla profondità media di circa 3 km sopra il livello del mare. Prosegue l’attività infrasonica localizzata nell’area del cratere di Nord Est con ampiezze medie e basse. Relativamente all’evento esplosivo delle 12:12 UTC le reti permanenti GNSS e clinometrica di monitoraggio delle deformazioni non rilevano variazioni significative.