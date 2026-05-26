Si scaldano i motori per la quattordicesima edizione di Etna Comics. Catania si prepara a diventare per quattro giorni la capitale mondiale della cultura pop, mentre il centro fieristico Le Ciminiere è pronto a riaprire le sue porte a decine di migliaia di appassionati nel segno di quell’invisibile filo conduttore di quest’anno che è anche l’hashtag del 2026: #showmustgoon.

Accolti dall’abbraccio ideale di Pippo Baudo, a cui è dedicato il manifesto di questa edizione, in un affettuoso tributo al celebre presentatore catanese che ha scritto la storia della televisione italiana, i visitatori potranno vivere una manifestazione più ricca che mai, fatta di conferenze, mostre, proiezioni e masterclass di altissimo livello, ma anche incontri ed esclusivi meet&greet con ospiti di fama nazionale e internazionale.

Rai e Rai News 24 saranno media partner della kermesse. Rainews.it content partner e No Name Radio radio ufficiale, mentre i giornalisti del Tg1, Dania Mondini e Leonardo Metalli, saranno in fiera impegnati rispettivamente nella moderazione di un prestigioso incontro su collezionismo e fanatismo e di una conferenza ricca di retroscena sul “Pippo nazionale”. A lui è dedicato Fantasticomics, lo spettacolo della prima serata. Non una semplice celebrazione biografica, ma un viaggio attraverso la cultura popolare italiana degli ultimi sessant’anni con Heather Parisi, Morgan, Tuccio Musumeci e Pippo Pattavina sul palco, la conduzione di Ruggero Sardo e la TeleRicordi band a fare da colonna sonora.

Fiore all’occhiello del Festival internazionale di cultura pop sarà come sempre l’area Comics. Gli appassionati potranno incontrare il fumettista bolognese, Giorgio Carpinteri, autore del manifesto di questa edizione, mentre grazie alla collaborazione con Edoardo Serino sarà a Catania il celebre mangaka giapponese Yōichi Takahashi, creatore di Captain Tsubasa, il manga da cui ha preso ispirazione Holly e Benji. Presente anche John McCrea, celebre artista nordirlandese co-creatore di Hitman. Tornerà in fiera uno dei giganti del fumetto contemporaneo: quel Leo Ortolani, creatore di Rat-Man, che nel 2014 fu l’autore del manifesto della quarta edizione. Ritorno attesissimo anche per Caparezza, che si racconterà attraverso le sue due anime: quella di musicista e quella di appassionato e sceneggiatore di fumetti.

Grazie ai Mad Collectors, arriverà per la prima volta a Catania l’illustratore argentino Ariel Olivetti, mentre sarà ancora una volta a Etna Comics il fumettista e animatore croato Esad Ribic. Insieme ai Bonelliani Siculi porteranno poi i nomi di Gianluca Pagliarani e di Marco Ghion.

Cinque i nomi eccellenti del firmamento Disney: Fabio Celoni, Paolo Mottura, Michela Frare, Ivan Bigarella e Casty. Ritorno più che mai esplosivo per Gigaciao, con Sio, Labadessa, Fraffrog, Dado e savuland.

Tra i grandi editori, Panini Comics, che porterà per l’occasione la cover variant del numero 3679 di Topolino dedicata a Pippo Baudo e realizzata da Ivan Bigarella, con i colori di Andrea Cagol.

A impreziosire come di consueto l’area sarà l’asta, durante la quale saranno battute le opere realizzate e donate dagli artisti nel corso della manifestazione, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza.

Novità assoluta dell’area Games sarà l’area Urban Games: un fantastico fingerboard park per eseguire i trick più spettacolari. Gli appassionati potranno incontrare il game designer Paolo Mori, il mitico Master Ame, creator e dungeon master specializzato in giochi di ruolo, Federic, uno dei volti più influenti in Italia nel panorama Pokémon, e il content creator JackTorrance.

In area Videogames, tra gli ospiti d’onore spiccano i nomi di Juengisk, Kyrenis, Zeronikib, Shioriboh e Andrea Seth Marino, mentre in Creator Lounge un ritorno eccellente sarà quello di Sabaku no Maiku. Tra i big: Riccardo Azzali, alias Filosofiascienza, Lorenzo Balducci e Angelo Rizzo, alias Ticonsiglia.

Torna in area Letteratura Fantasy la Potter Alley, interamente dedicata all’universo parallelo di Harry Potter, curata da PotterCast in collaborazione con Universo Fantasy, che porterà ancora una volta a Catania ospiti straordinari. Su tutti il nome di Lee Ingleby, l’attore britannico che ha interpretato il ruolo del mitico Stan Picchetto, vestendo i panni del giovane e un po’ stralunato bigliettaio del Nottetempo in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban. Attesissimo l’incontro con il suo doppiatore italiano Simone Crisari, finora mai conosciuto personalmente. Sarà per la prima volta in Italia Johnny Duddle, mentre dopo il grande successo delle ultime edizioni tornerà Paolo Barbieri, celebrato con una mostra che ripercorre la sua carriera.

L’area Movie avrà tra i suoi ospiti d’onore l’attore americano Matthew Modine, il celebre soldato Joker in “Full Metal Jacket”, mentre, reduce dalla nuova grande affermazione in “Nord Sud Ovest Est”, arriverà Matteo Oscar Giuggioli. Attesissimo alla kermesse sarà il popolare attore romano Ricky Memphis, che incontrerà il pubblico in occasione dell’anteprima nazionale del suo ultimo film “Il grande Boccia” insieme all’attrice Bianca Nappi e alla regista Karen Di Porto. Star dell’area Movie saranno anche Ilenia Pastorelli e Diana Del Bufalo.

Torna in questa edizione TabooCom. Il titolo scelto, “The Show Must Go On – L’indecente bellezza di esistere e resistere”, si inserisce nel tema generale di Etna Comics 2026 e ne sviluppa una lettura intima, politica e culturale. La grande mostra collettiva di quest’anno riunirà esclusivamente artiste donne, provenienti da percorsi e linguaggi differenti, accomunate dalla volontà di raccontare il corpo femminile fuori dagli stereotipi, dalla censura e dalla violenza: Emanuela Auricchio, Wally Pain, Ecchimosi, Elena Ominetti, Martina Bolognini, Costanza Santoro, Carole Basile e Ariel Vittori.

Per la prima volta la sezione vedrà la presenza attiva di associazioni impegnate nella tutela delle donne e nella lotta contro la violenza di genere come Io Sono Giordana ODV, Penelope, Galatea e Calypso. Ospiti di punta saranno l’attrice Guia Jelo e, con oltre 1 milione di follower, Himorta.

Grandi eventi animeranno le serate di Etna Comics 2026, che lunedì 1 giugno vedrà sul palco Rob, vincitrice di X Factor 2025.

Tra gli ospiti speciali di questa edizione anche Gabriella Greison, fisica, scrittrice, attrice, conduttrice e narratrice di meccanica quantistica, definita “La rockstar della fisica”.

Ricca di novità, significati e contenuti, la manifestazione, fondata e diretta da Antonio Mannino, affiancato dal suo vice, Gianluca Impegnoso, e dallo staff della kermesse – alla presenza del sindaco della Città Metropolitana e del Comune di Catania, Enrico Trantino, del Direttore Cultura del Comune di Catania, Paolo Di Caro, dell’attrice Guia Jelo e dei responsabili di Bruno Euronics, partner della manifestazione, che hanno svelato le iniziative in programma nel corso della quattordicesima edizione – è stata presentata alla stampa questa mattina al Palazzo della Cultura, dove lo scorso sabato è stata inaugurata una parte dell’area Mostre del festival.

Fino al 14 giugno, dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare gratuitamente Sicilia e Italia nel cinema a pennello, esclusiva esposizione di dipinti originali realizzata in collaborazione con il “museo Cinema a pennello”, dai quali sono stati tratti manifesti e locandine di celebri film del grande schermo, e Videogames, che storia! Emozioni in pixel dagli albori agli anni 2000, esposizione di console e giochi vintage realizzata in collaborazione con “Midgar – Museo del Videogioco”. Un viaggio tra prodotti rari e da collezione per ripercorrere emozioni a 8 bit che hanno fatto la storia dell’intrattenimento videoludico.