Il conto alla rovescia per l’Etna Comics 2026 è ufficialmente iniziato e il cartellone degli ospiti continua ad arricchirsi di grandi nomi del panorama cinematografico e televisivo italiano. Tra le presenze più attese della kermesse dedicata alla cultura pop c’è sicuramente Matteo Oscar Giuggioli, uno dei talenti più cristallini e poliedrici della sua generazione.

L’attore incontrerà il pubblico domenica 31 maggio alle ore 17:30, durante la seconda giornata del festival, per un panel speciale in cui ripercorrerà le tappe fondamentali di una carriera già ricchissima di successi e soddisfazioni.

Nonostante la giovane età, il percorso artistico di Giuggioli vanta già tappe di grande prestigio. Il debutto sul grande schermo risale al 2017 nel film “Gli sdraiati”, per la regia di Francesca Archibugi, seguito l’anno successivo da “Succede” di Francesca Mazzoleni. Il piccolo schermo non tarda ad accorgersi del suo talento: nel 2019 interpreta Klaus nella quinta stagione dell’amatissima serie Rai “Un passo dal cielo”, mentre nel 2020 è tra i protagonisti di “Vivi e lascia vivere”, la fiction di Pappi Corsicato in cui recita al fianco di Elena Sofia Ricci.

Il vero e proprio exploit mediatico arriva sempre nel 2020 grazie a Netflix, dove conquista il pubblico nei panni di Tommy in “Sotto il sole di Riccione”, la commedia estiva diretta da Enrico Vanzina. Da quel momento la sua carriera prende definitivamente il volo, portandolo ad aprile 2021 nel cast della fiction Mediaset “Buongiorno mamma”. Il 2022 si rivela un altro anno cruciale e straordinariamente versatile, che lo vede interpretare Dario, un giovane alla ricerca dell’amore, nel film Netflix “Il filo invisibile” diretto da Marco Puccioni, e recitare come co-protagonista accanto a Stefano Accorsi in “Vostro onore”, l’acclamato remake Rai della serie Your Honor.

La consacrazione nel mito degli 883

Il 2024 segna l’anno della definitiva consacrazione. Nei panni di Mauro Repetto, co-protagonista insieme a Elia Nuzzolo nella serie “Hanno ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, Giuggioli regala un’interpretazione magistrale che gli vale il prestigioso premio David Rivelazioni Italiane 2024.

Un’affermazione importantissima che si rinnova quest’anno con “Nord Sud Ovest Est”, la seconda attesissima stagione della serie firmata Sky Italia, che continua a raccontare gli anni d’oro del leggendario duo di Pavia formato da Max Pezzali e lo stesso Repetto.