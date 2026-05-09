Tutti i voli charter da e per le isole che siano stati regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero.

Partenze e Arrivi Internazionali: Sono assicurate le partenze dei voli schedulati prima dell’inizio dell’astensione (anche se ritardati per cause indipendenti) e l’arrivo dei voli internazionali entro 30 minuti dall’inizio dello sciopero.