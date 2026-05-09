Sciopero aerei 11 maggio: sarà un mese pieno di stop per quanto riguarda i trasporti. Il settore dell’aviazione si prepara a una giornata difficile per lunedì. È stato infatti proclamato uno sciopero nazionale di 8 ore, che interesserà la fascia oraria dalle 10:00 alle 18:00.
L’astensione dal lavoro coinvolgerà in particolare il personale della società ENAV ACC Roma e i piloti e assistenti di volo della compagnia EasyJet.
Sciopero aerei 11 maggio, i voli garantiti: cosa sapere
Nonostante lo sciopero, la legge 146/1990 e le successive delibere della Commissione di Garanzia assicurano la tutela dei servizi pubblici essenziali. Oltre ai voli di Stato, militari, sanitari e di emergenza, resteranno operativi:
-
Tutti i voli charter da e per le isole che siano stati regolarmente autorizzati o notificati prima della proclamazione dello sciopero.
-
Voli in corso al momento dell’inizio: Deve essere garantito l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali già in volo alle ore 10:00.
-
Partenze e Arrivi Internazionali: Sono assicurate le partenze dei voli schedulati prima dell’inizio dell’astensione (anche se ritardati per cause indipendenti) e l’arrivo dei voli internazionali entro 30 minuti dall’inizio dello sciopero.
-
Voli Intercontinentali: Sono garantiti tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo (inclusi i transiti su scali nazionali) e i voli intercontinentali in partenza autorizzati.
Elenco dei collegamenti con la Sicilia assicurati
Per quanto riguarda i collegamenti nazionali con le isole a unica frequenza giornaliera, l’ENAC ha confermato l’operatività dei seguenti voli:
-
EasyJet (EJU): Collegamenti tra Malpensa e Lampedusa (EJU 3599/3600);
-
Vueling (VLG): Tratta Firenze – Catania (VLG 6864) e Catania – Firenze (VLG 6865);
-
DAT: Collegamenti tra Lampedusa e Catania (DAT 1842/1841);
-
Volotea (VOE): Voli da Ancona a Catania (VOE 1703) e da Catania a Verona (VOE 1740);
-
Wizz Air (WMT): Volo da Fiumicino a Lampedusa (WMT 6137);
-
Ryanair (RYR): Tratte tra Palermo e Cuneo (RYR 1044/1045);
-
Aeroitalia (AEZ): Collegamenti tra Comiso e Linate (AEZ 2120/2121).
Sciopero aerei 11 maggio: consigli per i passeggeri
Si consiglia ai passeggeri di consultare il sito ufficiale della propria compagnia aerea o dell’ENAC per verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto.