Per oggi venerdì 29 maggio è stato proclamato uno sciopero generale nazionale dalla Confederazione Unitaria di Base insieme a Sgb, Adl Varese, Si Cobas e Usi Cit. La protesta interesserà sia il settore pubblico sia quello privato.

Alla base della mobilitazione ci sono le richieste legate a salari, sicurezza sul lavoro, welfare e spesa pubblica. Le sigle sindacali denunciano stipendi sempre più bassi, condizioni di lavoro critiche e maggiori investimenti destinati al riarmo rispetto ai servizi sociali.

Treni: possibili cancellazioni e ritardi

Lo sciopero ferroviario coinvolgerà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. L’agitazione inizierà alle ore 21 di giovedì 28 maggio e terminerà alla stessa ora di venerdì 29 maggio.

Durante la protesta potranno verificarsi cancellazioni e variazioni dei convogli. Restano comunque garantiti i servizi minimi essenziali nelle fasce orarie previste dalla normativa: dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 per il trasporto regionale.

Le compagnie ferroviarie hanno pubblicato online l’elenco dei treni garantiti per media e lunga percorrenza.

Trasporto pubblico locale: orari ridotti nelle città

Anche autobus, tram e metropolitane subiranno limitazioni.

A Roma, Atac garantirà il servizio solo dall’inizio delle corse fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20.

A Milano, Atm ha annunciato possibili disagi dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio.

A Bologna, autobus, filobus e corriere Tper potrebbero fermarsi dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine giornata.

Stop anche per voli e autostrade

Il settore aereo si fermerà per l’intera giornata del 29 maggio, dalla mezzanotte alle 23:59. Enac ha ricordato che saranno comunque garantite le fasce protette dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21, oltre ad alcuni voli essenziali previsti dalla normativa.

Disagi previsti anche sulle autostrade, dove lo sciopero inizierà alle 22 del 28 maggio e proseguirà per 24 ore.

Coinvolti sanità, vigili del fuoco e scuola

Nel comparto sanitario saranno assicurati i servizi urgenti e le prestazioni minime essenziali.

Anche i Vigili del fuoco aderiranno alla protesta con uno sciopero di quattro ore, dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Possibili ripercussioni infine anche nel settore scolastico: il Ministero dell’Istruzione ha spiegato che eventuali disagi dipenderanno dal livello di adesione del personale nei singoli istituti.