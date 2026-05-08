Scioperi maggio 2026: si prospetta un mese particolarmente complesso per la mobilità in Italia, segnato da una lunga serie di scioperi, che interesseranno trasporti, servizi pubblici e comparti strategici. Le mobilitazioni, distribuite su tutto il territorio nazionale e lungo l’intero mese, rischiano di generare disagi diffusi per pendolari, viaggiatori e cittadini. Ecco le date da segnare sul calendario.

Scioperi maggio 2026: disagi nei trasporti

Previsti disagi tra il 25 e il 29 maggio 2026, con ripercussioni su trasporti e logistica a livello nazionale. Le associazioni di categoria, tra cui Unatras, hanno proclamato uno sciopero degli autotrasportatori contro il rincaro dei carburanti, coinvolgendo camionisti e imprese del settore con possibili effetti sulla distribuzione delle merci e sulla catena logistica.

A questo si aggiunge una nuova mobilitazione generale indetta da diverse sigle sindacali, tra cui Cub, programmata tra il 28 e il 29 maggio. Lo sciopero avrà durata di 24 ore nella sola giornata del 29 maggio e interesserà lavoratori del settore pubblico e privato, con un impatto diffuso su più comparti. Per quanto riguarda i trasporti, il settore ferroviario sarà interessato da un’interruzione del servizio dalle 21:00 del 28 maggio alle 21:00 del giorno successivo, mentre per il comparto autostradale lo stop è previsto dalle 22:00 del 28 alle 22:00 del 29 maggio, coinvolgendo casellanti e personale addetto alla manutenzione.

Scioperi maggio 2026: il comparto aereo

La giornata di lunedì 11 maggio 2026 si preannuncia complessa per chi deve volare. Sono infatti in programma diverse iniziative di protesta. Nello specifico:

il personale dell’ENAV ACC di Roma sarà interessato da due scioperi: uno di 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00, e un altro di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00. Queste mobilitazioni potrebbero comportare ritardi e cancellazioni nei voli da e per il Centro Italia;

di Roma sarà interessato da due scioperi: uno di 8 ore, dalle 10:00 alle 18:00, e un altro di 4 ore, dalle 13:00 alle 17:00. Queste mobilitazioni potrebbero comportare ritardi e cancellazioni nei voli da e per il Centro Italia; previsto uno stop di 4 ore, dalle 12:00 alle 16:00, per gli addetti alla sicurezza degli scali romani, con possibili lunghe attese ai controlli di Fiumicino e Ciampino. Per questo motivo, è consigliato presentarsi in aeroporto con ampio anticipo;

dalle 12:00 alle 16:00, per gli addetti alla sicurezza degli scali romani, con possibili lunghe attese ai controlli di Fiumicino e Ciampino. Per questo motivo, è consigliato presentarsi in aeroporto con ampio anticipo; previsto uno sciopero di 8 ore, dalle 10 alle 18, per i piloti e gli assistenti di volo di Easyjet.

Scioperi maggio 2026: personale sanitario

Lunedì 18 maggio è prevista una mobilitazione nazionale che coinvolgerà il settore sanitario e socio-assistenziale in tutta Italia. Lo sciopero interesserà sia il personale sanitario sia quello non sanitario in servizio nelle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e nei sistemi sanitari regionali. In sciopero anche i lavoratori del del settore pubblico e privato, con ripercussioni particolarmente rilevanti nei comparti ferroviario e marittimo su scala nazionale, durante le giornate del 15 e del 16 maggio.