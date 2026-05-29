Bonus centri estivi 2026: Il Bonus centri estivi 2026 si basa su un sistema ormai strutturato, rafforzato dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199 del 30 dicembre 2025), che ha stabilizzato un fondo da 60 milioni di euro annui destinato ai servizi socio-educativi territoriali per i minori.

Non si tratta però di un bonus erogato direttamente alle famiglie: le risorse vengono assegnate ai Comuni, che poi decidono come utilizzarle.

Il ruolo dei Comuni: bandi e voucher

Il meccanismo operativo è articolato:

i Comuni presentano richiesta al Dipartimento per le politiche della famiglia (entro il 28 maggio 2026)

(entro il 28 maggio 2026) tra giugno e luglio arrivano i fondi, ripartiti in base alla popolazione minorile

arrivano i fondi, ripartiti in base alla popolazione minorile i Comuni pubblicano bandi locali o attivano voucher per le famiglie

Ogni amministrazione locale può scegliere se:

abbattere le rette dei centri estivi comunali

oppure finanziare voucher per strutture private accreditate

Per le famiglie è fondamentale monitorare i siti istituzionali e l’Albo Pretorio del proprio Comune, perché i bandi spesso restano aperti per pochi giorni.

Bonus regionali: un supporto aggiuntivo

Accanto al fondo nazionale, molte Regioni (tra cui Emilia-Romagna, Toscana e Veneto) attivano ulteriori contributi tramite risorse proprie o fondi europei.

In genere prevedono:

requisiti ISEE (spesso fino a 30.000–35.000 euro)

(spesso fino a 30.000–35.000 euro) priorità per famiglie con genitori lavoratori

copertura dei costi per educatori di sostegno nei casi di disabilità (Legge 104)

Si tratta di misure integrative, che possono sommarsi a quelle comunali.

Detrazione fiscale nel modello 730

Chi non rientra nei bandi può comunque recuperare parte della spesa tramite il 730, ma solo in casi specifici.

Le spese per i centri estivi sono detraibili al 19% fino a un massimo di 210 euro per figlio (tra 5 e 18 anni), a condizione che la struttura sia gestita da:

associazioni sportive dilettantistiche (ASD)

società sportive iscritte ai registri ufficiali

Il beneficio massimo è di circa 40 euro per figlio.

Welfare aziendale: la leva più forte del 2026

Un ruolo sempre più centrale lo gioca il welfare aziendale.

Nel 2026, grazie all’innalzamento dei fringe benefit fino a 2.000 euro per chi ha figli a carico, molte aziende possono rimborsare totalmente o parzialmente le rette dei centri estivi.

I vantaggi:

esenzione fiscale e contributiva

rimborso in busta paga o tramite piattaforme dedicate

possibilità di coprire anche interamente la spesa

Un sistema a più livelli

Il Bonus centri estivi 2026 non è quindi una misura unica, ma un insieme di strumenti che si intrecciano: fondi pubblici, agevolazioni locali, detrazioni fiscali e welfare aziendale.

Un sistema che amplia le possibilità di sostegno alle famiglie, ma che richiede attenzione e informazione per orientarsi tra scadenze, requisiti e bandi