Bonus bollette 2025: Il bonus bollette 2025 rappresenta una delle misure principali introdotte dal Governo per fronteggiare il caro energia che ha colpito famiglie e cittadini nella prima metà dell’anno. Si tratta di un contributo straordinario pari a 600 euro totali, distribuiti in tre rate mensili da 200 euro da applicare direttamente alle bollette di luce, gas e acqua. Il bonus è destinato a nuclei familiari con ISEE medio-basso e si affianca al già esistente bonus sociale per disagio economico.

Chi può beneficiare del bonus bollette 2025

I destinatari del bonus bollette 2025 si dividono in due categorie principali. La prima comprende i beneficiari automatici, cioè coloro che già percepiscono il bonus sociale. In questo caso, non è necessaria alcuna azione da parte del cittadino: lo sconto sarà applicato automaticamente nelle bollette dei mesi estivi. Sono incluse le famiglie con ISEE fino a 9.530 euro o fino a 20.000 euro se con almeno 4 figli a carico.

La seconda categoria riguarda una nuova platea di beneficiari: le famiglie con un ISEE compreso tra 9.530 e 25.000 euro, che finora non avevano diritto al bonus sociale. Per questi soggetti, il riconoscimento del beneficio avviene previa presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), che consente all’INPS di aggiornare l’ISEE e trasmettere i dati al Sistema Informativo Integrato (SII). Solo dopo questa verifica sarà possibile ricevere il contributo.

Come viene erogato il bonus bollette 2025

Il bonus bollette 2025 non richiede la presentazione di una domanda specifica: l’importo verrà accreditato direttamente in bolletta dalle aziende fornitrici nei tre mesi di giugno, luglio e agosto 2025. Per chi aggiorna l’ISEE in ritardo, lo sconto potrà arrivare nei mesi successivi ma sarà comunque retroattivo. Le utility avranno tempo fino a settembre per completare l’erogazione, salvo casi di verifica prolungata.

Grazie alle nuove regole ISEE, che escludono titoli di Stato e buoni postali fino a 50.000 euro, molte famiglie in precedenza escluse rientreranno nei parametri previsti, ampliando di fatto la platea dei beneficiari. Si stima che il numero complessivo delle famiglie interessate possa superare i 3 milioni.

Bonus cumulabile con altri sconti e fondi disponibili

Il bonus bollette 2025 è compatibile con il bonus sociale ordinario. Chi già beneficia di quest’ultimo continuerà a riceverlo, mentre il nuovo contributo da 200 euro verrà aggiunto per i tre mesi estivi. Per esempio, una famiglia con oltre 4 componenti riceverà i consueti 240,90 euro annui per l’elettricità, più i 600 euro straordinari del bonus 2025.

Il Governo ha stanziato 1,65 miliardi di euro per finanziare questa misura, ma alcune fonti segnalano il rischio che le risorse non bastino a coprire tutti i beneficiari. Potrebbe quindi rendersi necessario un ulteriore stanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente e dell’ARERA.