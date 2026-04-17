Nella tarda mattinata di ieri il Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è intervenuto sul versante nord dell’Etna per prestare soccorso a una turista rimasta ferita durante un’escursione nei pressi della grotta Corruccio. L’allarme è stato lanciato tramite il 118 e ha fatto scattare immediatamente l’intervento di una squadra di tecnici partita da Linguaglossa, che ha raggiunto in breve tempo la zona indicata.

La caduta durante l’escursione

La donna, una 70enne di nazionalità inglese, faceva parte di un gruppo di escursionisti accompagnati da una guida quando, per cause accidentali, è scivolata sui gradoni all’ingresso della grotta, riportando un trauma significativo a un arto inferiore. Le condizioni hanno reso necessario l’intervento dei soccorritori specializzati, che hanno effettuato una prima valutazione sanitaria direttamente sul posto.

Il recupero e il trasferimento in ospedale

Dopo essere stata stabilizzata, la paziente è stata immobilizzata e sistemata su una barella, per poi essere trasportata lungo il percorso fino al punto in cui attendeva un’ambulanza. Una volta affidata ai sanitari, è stata trasferita in ospedale per ricevere le cure necessarie.