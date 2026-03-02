Una vicenda a lieto fine quella che ha visto protagonista una bimba che, impaurita, è rimasta bloccata sulla neve senza riuscire a proseguire in pista, fino a quando non è stata aiutata dagli agenti della Polizia di Stato.

La bambina di 9 anni si trovava in compagnia dei genitori per una giornata di spensieratezza, ma ad un tratto ha avuto paura a sciare, rimanendo, di fatto bloccata, per alcuni minuti sulla neve. Nonostante i tentativi dei genitori di tranquillizzarla, la piccola è rimasta ferma sugli scii, non riuscendo più a scendere.

Per questo motivo, è stato chiesto l’intervento dei poliziotti della Questura di Catania che, da diverse settimane, stanno assicurando un prezioso servizio di prevenzione e soccorso negli impianti sciistici del versante Etna Nord, a Piano Provenzana, per garantire la sicurezza di snowboarder e amanti della neve.

Ad interloquire con la bambina è stato Francesco, agente della Polizia di Stato che ha instaurato un positivo dialogo con lei, riuscendo a conquistare la sua fiducia. Infatti, grazie all’intervento dei poliziotti del nucleo sciatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la situazione si è sbloccata.

Il poliziotto, dopo aver rassicurato la piccola, l’ha presa in braccio e l’ha portata giù a valle, al sicuro. Sul volto della bimba è ritornato il sorriso e, per manifestare tutto il suo apprezzamento per l’aiuto ricevuto, ha abbracciato l’agente, chiedendo una foto insieme.