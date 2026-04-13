L’Etna, con i suoi oltre 3.000 metri di altezza e un’attività quasi continua da mezzo milione di anni, domina la costa orientale della Sicilia, imponendosi come uno dei vulcani più iconici e studiati al mondo. Nonostante sia stato osservato da generazioni di geologi e vulcanologi, la sua origine ha sempre rappresentato un enigma: nessuno dei modelli geologici tradizionali riusciva a spiegare con completezza la formazione e il comportamento di questo Gigante siciliano.

Oggi, una ricerca condotta dall’Università di Losanna in collaborazione con l’INGV di Catania offre una prospettiva rivoluzionaria: l’Etna, a differenza di altri vulcani, si alimenterebbe come una vera e propria “spugna”, spremendo il magma già presente nel mantello terrestre. Questo studio non solo ridefinisce la nostra comprensione del vulcano, ma apre nuove strade per interpretare fenomeni vulcanici che fino a oggi apparivano inspiegabili.

Un vulcano che sfida le classificazioni geologiche

Tradizionalmente, i vulcani vengono classificati in tre grandi contesti geodinamici: lungo margini divergenti, dove le placche si separano e nasce nuova crosta oceanica; nelle zone di subduzione, dove una placca scende sotto un’altra generando vulcani esplosivi come il Monte Fuji; e come hotspot intraplacca, responsabili della formazione di catene insulari come le Hawaii. L’Etna, tuttavia, sembra rifiutare queste etichette.

Pur sorgendo in prossimità di una zona di subduzione, la sua composizione chimica ricorda quella dei vulcani da hotspot, senza che vi sia un vero punto caldo nelle vicinanze. Questa apparente contraddizione ha a lungo alimentato dibattiti scientifici, spingendo geologi e vulcanologi a cercare spiegazioni alternative per un fenomeno che sembrava sfidare le regole consolidate della geodinamica. L’Etna, insomma, non è soltanto un vulcano: è un laboratorio naturale che mette alla prova le nostre conoscenze più profonde sulla Terra.

Il mantello terrestre come serbatoio segreto di magma

Secondo la recente ricerca pubblicata sul Journal of Geophysical Research – Solid Earth, la vera novità riguarda la fonte del magma. Contrariamente ai vulcani classici, che producono magma poco prima delle eruzioni, l’Etna sembra attingere a piccole riserve già presenti nel mantello superiore, a circa 80 chilometri di profondità. Questi serbatoi fungono da riserva continua, capace di sostenere eruzioni quasi costanti per secoli e millenni.

La scoperta di queste sacche profonde cambia radicalmente la nostra percezione del vulcano: non più solo una montagna che erutta in modo episodico, ma un sistema vivo e quasi autonomo, con un “cuore” di magma che pulsa costantemente sotto la superficie. Questa nuova visione apre anche la possibilità di comprendere meglio la variabilità chimica delle lave etnee e la capacità del vulcano di generare sia colate fluidissime che esplosioni improvvise.

La “spugna” tettonica: come il magma risale in superficie

Il meccanismo che rende l’Etna così peculiare è forse ancora più sorprendente del serbatoio stesso. L’interazione tra la placca africana e quella eurasiatica provoca fratture e incurvamenti nella litosfera, generando una pressione che costringe il magma a risalire verso la superficie. I ricercatori descrivono questo processo come simile a quello di una spugna: il magma, intrappolato nel mantello, viene spremuto dalle deformazioni tettoniche, emergendo poi come colate laviche o fontane di lava.

Questa modalità di alimentazione spiega perché l’Etna sia uno dei vulcani più attivi al mondo e perché le sue eruzioni siano tanto imprevedibili quanto affascinanti. Inoltre, introduce un nuovo concetto in vulcanologia: non tutte le eruzioni derivano da magma appena formato, ma alcune possono derivare da sacche profonde che vengono attivate da sollecitazioni tettoniche esterne, ampliando enormemente la nostra comprensione dei processi geologici.

Dal petit-spot oceanico all’Etna gigante

Il concetto di vulcano “petit-spot” era noto agli studiosi fin dagli anni Sessanta, ma fino a oggi si pensava che si manifestasse solo in ambienti sottomarini e in piccola scala, con strutture alte poche centinaia di metri. L’Etna, con i suoi oltre 3.000 metri sul livello del mare, rappresenta una versione gigantesca e terrestre di questo fenomeno. Se fino a oggi i petit-spot erano curiosità scientifiche rare, l’Etna dimostra che lo stesso principio può generare vulcani di dimensioni monumentali. Questa analogia non solo arricchisce il nostro vocabolario geologico, ma consente di reinterpretare la storia e l’evoluzione di altri vulcani intraplacca nel mondo, aprendo la possibilità di scoprire sistemi precedentemente ignorati perché non corrispondenti ai modelli tradizionali.

Ricadute scientifiche e strategie di monitoraggio

La scoperta ha importanti implicazioni pratiche. Conoscere il meccanismo di alimentazione dell’Etna permette all’INGV di Catania di perfezionare le previsioni sulle eruzioni e di valutare con maggiore precisione i rischi per le aree abitate e per le infrastrutture circostanti. Dal punto di vista scientifico, il nuovo modello amplia le possibilità di studio dei vulcani intraplacca, offrendo un paradigma per comprendere fenomeni che finora apparivano isolati o inspiegabili. Ma c’è di più: capire il comportamento di un vulcano così complesso può anche aiutare a sviluppare sistemi di allerta più efficaci, strategie di evacuazione mirate e protocolli di protezione civile più adeguati, rendendo la convivenza con il Gigante siciliano meno pericolosa e più prevedibile.