L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” avvia un nuovo Centro di Riabilitazione Robotica, dedicato ai pazienti con deficit motori e cognitivi post ictus cerebrale, dotato di tecnologie di ultimissima generazione. La struttura rappresenta un importante passo avanti nell’ambito della riabilitazione neuromotoria grazie all’impiego di sistemi robotici avanzati, pensati per migliorare il recupero motorio e neurologico dei pazienti attraverso percorsi terapeutici innovativi e personalizzati.

L’iniziativa coinvolge l’Unità Operativa di Medicina Fisica e Riabilitazione diretta da Michele Vecchio e prevede, nella prima fase, trattamenti gratuiti. L’ictus rappresenta una delle principali cause di disabilità a lungo termine, con conseguenze che possono compromettere il movimento, il linguaggio e l’autonomia nella vita quotidiana. I percorsi riabilitativi saranno realizzati attraverso l’utilizzo di esoscheletri robotici, dispositivi per la riabilitazione degli arti superiori e inferiori e piattaforme di realtà virtuale, recentemente installati. Gli strumenti consentono esercizi mirati, un monitoraggio costante dei progressi clinici, la stimolazione della neuroplasticità cerebrale e un maggiore coinvolgimento del paziente grazie a feedback interattivi.

Particolare attenzione sarà rivolta ai pazienti affetti da ictus nei primi sei mesi dall’evento acuto, fase nella quale il recupero neurologico può risultare più efficace grazie alla maggiore neuroplasticità cerebrale. Il progetto, inserito in un programma scientifico nazionale di ricerca, è rivolto non solo ai pazienti, ma anche alla sensibilizzazione di familiari, caregiver, medici di medicina generale e professionisti sanitari del territorio. I trattamenti saranno erogati nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L’iniziativa comprenderà, inoltre, incontri informativi aperti al pubblico, dimostrazioni pratiche delle nuove tecnologie robotiche, conferenze con esperti (neurologi, fisiatri e fisioterapisti), visite nel reparto di Medicina Fisica e Riabilitazione del presidio “Rodolico”, e colloqui individuali per la valutazione dell’idoneità ai percorsi terapeutici.

Il nuovo Centro di Riabilitazione Robotica sarà inaugurato nelle prossime settimane con un evento dedicato all’innovazione nella riabilitazione neuromotoria. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti, professionisti sanitari e specialisti del settore per un confronto concreto sui percorsi e sulle tecnologie impiegati nella rieducazione post traumatica. “Siamo felici di introdurre, nel nostro Policlinico Universitario, le nuove tecnologie di riabilitazione robotica per offrire ai pazienti siciliani affetti da patologie neurologiche dagli esiti invalidanti, percorsi terapeutici innovativi – sottolinea il direttore generale dell’Azienda Giorgio Giulio Santonocito –. Le macchine, oltre che rappresentare una nuova sfida per il recupero neuromotorio dei pazienti, forniscono una nuova opportunità formativa ai medici della Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa, agli studenti dei Corsi di Laurea in Fisioterapia e in Medicina e Chirurgia del nostro Ateneo, che svolgono le attività curriculari nella nostra Azienda”