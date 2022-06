ERSU – Scadenze posticipate per i benefici: di quali si tratta

Ecco le scadenze posticipate di alcuni bandi dell'Ersu: ecco qui quali bandi e concorsi hanno subito delle variazioni

I provvedimenti inerenti le misure di prevenzioni per la diffusione del Covid-19 sono stati sospesi, ma i disagi sono rimasti. Questo ha portato l’ente regionale a modificare le date di scadenze di alcuni termini per via dei disagi connessi all’emergenza epidemiologica. In particolare, secondo quanto riportato sul sito ufficiale dell’ERSU di Catania, le modifiche attuate sono state le seguenti:

Prorogata la data dell’ultima sessione delle prove finali, per il conseguimento del titolo di studio, relativo all’a.a. 2020/2021 con nuova scadenza al 15 giugno 2022 ;

; Scadenza Premio di Laurea (art. 29 del bando 2020/21);

art. 6 del bando 2020/21;

Art. 29 del bando di concorso anno 2020/2021

L’articolo 29 parla dell’integrazione per i laureati “premio di laurea”. Esso viene attribuito dopo l’esaurimento della graduatoria degli studenti idonei alla borsa di studio della Linea A e nei limiti delle disponibilità finanziarie. Il contributo può essere ricevuto una sola volta nella carriera, quindi gli studenti che hanno già beneficiato o che intendono beneficiare di tale contributo per il conseguimento della Laurea Triennale non potranno richiederlo per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale. Esso è riservato solo a chi ha ricevuto la borsa di studio, dato che si tratta di un’integrazione.

La precedenza scadenza era al 31 maggio 2022, adesso è possibile presentare domanda entro il 19 giugno 2022.

Art. 6 del bando di concorso anno 2020/2021

L’articolo sei tratta i destinatari cui è rivolto il bando. La scadenza per eventuali rettifiche era del 30 aprile 2022, viene posticipata al 19 giugno 2022. Per maggiori informazioni, si suggerisce di prendere visione del bando integrale e di fare riferimento al sito ufficiale dell’ERSU.